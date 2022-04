Verres, Valle d’Aosta/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: un feudo di origine romana

Verres è uno splendido borgo che si trova ad Aosta in Valle d’Aosta, sarà tra i protagonisti de Il Borgo dei Borghi 2022 nella finale di stasera su Rai 3. Immerso nella natura incontaminata, tra le pareti rocciose si erge il bellissimo borgo. Verres è situato in una posizione strategica, con origine romana ha un centro storico tipico con al centro il famoso Castello, tra i più celebri della regione. Alcuni storici affermano che la costruzione avvenne per mano dei Salassi, una popolazione di origine celtica che risiedeva nella zona di Aosta. Ma il nome Verres tradisce un’origine latina da Vitricium, per la presenza di una vetreria antica. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO VERRES

Verres (Valle d’Aosta), una posizione strategica del feudo

Verres, protagonista de Il Borgo dei Borghi, è situato in una posizione strategica per questo motivo a partire dal XII secolo è divenuto il feudo dei signori De Verrecio e poi della famiglia degli Challant, che costruirono il maestoso castello, uno dei monumenti più visitati della Valle D’Aosta. Questo Castello monoblocco sembra immerso in un panorama fiabesco, in un promontorio roccioso che svetta nella sommità del paese e aggiunge ulteriore fascino all’immensità della natura. Il centro storico di Verres è costellato di edifici religiosi, interessanti per la loro importanza storica e culturale rivestita nel tempo passato, sono presenti infatti numerose cappelle. Verres, il paese senza tempo, possiede bellezze di interesse naturalistico e culturale tutte da scoprire.

