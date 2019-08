Versace, caos in Cina per t-shirt/ Gaffe su città: Donatella si scusa “un errore”

La casa di moda Versace è finita nella bufera, in Cina, per via di una t-shirt che avrebbe addirittura rischiato di colpire la sovranità del Paese. Un’ondata di polemiche si sono così abbattute sulla maison che è stata costretta ad intervenire per tentare di calmare gli animi. Sono quindi giunte addirittura le scuse pubbliche di Donatella Versace che è intervenuta con uno stato su Facebook. Ma cosa è successo di così grave? Se in passato era capitato a Dolce e Gabbana finire nella bufera per via di uno spot considerato offensivo (e che aveva portato alla sospensione di diverse sfilate), ora anche Versace deve fare i conti con una gaffe che ha rischiato di incrinare i rapporti con il Paese asiatico. Tutto è partito da una maglietta Versace sulla quale apparivano nomi di città con la nazione di appartenenza errata. Nel dettaglio, le città di Hong Kong e Macao non venivano citate come città cinesi. Quanto basta, insomma, per sollevare un vero e proprio caso nazionale con una maxi rivolta soprattutto sui social, costringendo ad un intervento ufficiale di Donatella Versace con uno stato Facebook di scuse.

VERSACE, CAOS IN CINA PER T-SHIRT: LE SCUSE DI DONATELLA

Nella t-shirt Versace, erano stampati i nomi di diverse città – capitali e grandi metropoli europee e americane – con accanto la nazione di appartenenza. Lo stesso però non è accaduto per Macao e Hong Kong, indicati come stati indipendenti ma appartenenti alla Cina. Un errore imperdonabile per il Paese orientale e che ha portato a reazioni forti, come quella dell’attrice cinese Yang Mi che ha deciso di interrompere la collaborazione con la casa di moda, accusandola di voler attentare all’integrità nazionale. Da qui l’interevento di Donatella: “Mi dispiace profondamente per lo sfortunato recente errore che è stato fatto dalla nostra azienda e che è attualmente in discussione su vari social media. Non ho mai voluto mancare di rispetto alla sovranità Nazionale della Cina ed è per questo che ho voluto chiedere personalmente scusa per tale imprecisione e per ogni problema causato”, ha scritto. L’azienda ha poi fatto sapere che sta verificando “le azioni per migliorare il modo in cui operiamo giorno dopo giorno per diventare sempre più coscienziosi e consapevoli”.





