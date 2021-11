Versailles con Cercami di Renato Zero a X Factor 2021/ Non sarà semplice convincere il pubblico

Le prestazioni di Versailles ai Live di X Factor 2021 hanno sempre navigato tra alti e bassi, tanto che fin dalla prima puntata è stato inserito nella lista nera dei peggiori. Nella seconda puntata non è riuscito a fare cambiare idea ed è anche andato al ballottaggio. Alla fine ad uscire sono stati i Westfalia, ma il cantante del roster di Hell Raton se l’è vista brutta. Giovedì scorso è andata decisamente meglio, dato che non ha rischiato l’eliminazione. Non può, tuttavia, cantare ancora vittoria. Questa sera, infatti, sarà dura.

Versailles, X Factor 2021/ Stupisce la giuria, Mika sottolinea il miglioramento e...

Il brano assegnato dal giudice Hell Raton a Versailles è “Cercami” di Renato Zero. Non sarà certamente semplice interpretare uno dei più grandi brani della storia della musica italiana. Non si è d’altronde mai cimentato nella sua lingua. In passato il cantante ha ammesso di essere diffidente dalla musica commerciale che ascoltano tutti e di amare maggiormente le canzoni meno conosciute, ma ha precisato che se una canzone è bella, è bella. Vedremo come se la caverà questa volta. Il concorrente da parte sua dovrà fare i conti con il parere della giuria, che finora non sempre ha apprezzato le sue performance, sia in occasione della presentazione dell’inedito “Truman Show” sia in occasione delle cover. Non ha mai veramente convinto i quattro giudici né il pubblico. È possibile dunque che questa sera rischi l’eliminazione, anche in virtù del fatto che ce ne saranno due.

X Factor 2021, Versailles stroncato da Manuel Agnelli: “La tua musica è come…”

Nel corso della terza puntata dei Live di X Factor 2021, il concorrente Versailles ha dovuto affrontare l’arduo compito di esibirsi in un medley forte. Sul palco, infatti, ha portato i Nirvana e Billie Eilish con In Bloom e Six Feet Under. Manuel Agnelli ha picchiato durissimo con Versailles: “La tua musica è come cucinare le cozze con la nutella. Tu fai copia incolla di moltissime cose, per me non è innovazione fare i Nirvana con l’autotune, sembri non avere le radici per cantare e suonare quello che stai facendo. Dalle audition a oggi da una formula interessante ora resta solo una formula”. Neanche gli altri giudici sono stati dolci con lui. Praticamente nessuno, eccetto Hell Raton, lo ritiene del tutto pronto.

