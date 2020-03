Versamenti fiscali 20 marzo/ Proroga scadenze: chi deve pagare le tasse oggi

È tutt’altro che “chiaro” il piano di scadenze e versamenti fiscali previsti dal Decreto “Cura Italia” del 16 marzo scorso: proprio la scadenza canonica dello scorso lunedì era stata prorogata per diverse categorie di contribuenti fino ai prossimi mesi per far fronte alle gravissime emergenze economiche e produttive dovute all’epidemia di coronavirus. Vi erano però anche diversi contribuenti, società ed enti fiscali che avevano invece ricevuto la proroga di Agenzia delle Entrate di fatto solo di 4 giorni, con il 20 marzo “ri-fissato” come giorno dei pagamenti: dopo la fortissima critica delle opposizione, ancora ieri il Governo aveva fatto sapere al leader della Lega Matteo Salvini in diretta tv su La7 quanto segue «Le tasse sono state spostate a venerdì per dare modo di intervenire in queste ore sulle singole imposte per rimandarle ulteriormente». Ad oggi però non vi sono state ulteriori circolari dell’Agenzia né direttive certe del Governo e dunque, se così dovesse essere per l’intera giornata, i pagamenti e versamenti fiscali in scadenza oggi dovranno essere adempiuti.

VERSAMENTI E SCADENZE: ULTERIORE PROROGA?

Ad oggi spetta pagare tutti quei contribuenti che non rientrano nel rinvio legato al coronavirus ed esplicitato nel Decreto 16 marzo “Cura Italia”: esclusi quindi gli operatori nei settori turismo, ristorazione e alberghieri, ma anche quelli originari delle prime zone rosse a Lodi e Padova oltre che tutte quelle aziende/contribuenti con ricavi non superiori ai 2 milioni di euro nel prevedente anno d’imposta. Va da sé che le categorie che invece oggi vedono le proprie scadenze fiscali confermate – sempre in attesa di una ulteriore proroga come promesso ieri dalla nota del governo – restano tutti coloro che hanno un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, come era stato anticipato dalle bozze del Decreto. Di conseguenza, devono procedere con i versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo appunto entro il 20 marzo 2020: versamenti Irpef addizionali regionali e comunali relative al mese precedente («DL del 17-03-2020 scadenza differita al 20 marzo per tutti i contribuenti che hanno avuto nel 2019 un fatturato superiore a 2 milioni di euro»), ma anche versamento Iva mensile per la medesima categoria. In pagamento sempre il 20 marzo – segnala QuiFinanza.it – l’Irpef delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti; la gestione separata Inps dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e il versamento Inps dei contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.



