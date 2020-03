Versamenti Iva, rinvio scadenza 16 marzo/ Nuovo decreto: congelati fino a quando?

Nel pacchetto del decreto che il governo introduce per aiutare famiglie e imprese travolte dall’emergenza Coronavirus c’è anche il congelamento di tutti i versamenti Iva, di imposte e contributi in scadenza il 16 marzo. Non ci sono al momento indicazioni sui tempi: stando a quanto anticipato dal Sole 24 Ore, che ha fatto riferimento ad una bozza suscettibile di modifiche, il governo ha pensato ad un congelamento per una settimana per tutti i contribuenti, poi dovrebbe scattare una proroga lunga dei versamenti Iva, e così di ritenute e contributi, sulla base però del fatturato, non più solo per alcune filiere. Il provvedimento in via di approvazione, il quinto decreto legge della serie, è l’ultimo atto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, col comunicato n. 50 del 13 marzo pubblicato nella serata di venerdì, aveva annunciato la proroga dei versamenti fiscali senza però fornire dettagli in attesa appunto del maxi decreto del governo, che prevede le sospensioni dei termini più imminenti nonché altre agevolazioni fiscali a sostegno di imprese, professionisti e Partite Iva.

VERSAMENTI IVA CONGELATI ALMENO PER UNA SETTIMANA

Tra i versamenti sospesi ci sono ritenute e contributi di febbraio, contributi lavoro dipendente, tassa vidimazione libri sociali e appunto saldo IVA dichiarazione annuale. A tal proposito, il direttore generale di Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, aveva dato disposizione alle strutture competenti di rimodulare le proprie attività proprio in base a quanto previsto dal comunicato del Mef, così da allinearsi al differimento dei versamenti previsti dallo scadenzario ufficiale, non appena il decreto legge sarà in vigore. E ciò accadrà con la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. AdnKronos ha fatto riferimento ad una bozza del dl Covid-19, prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio, rimanendo ferma la disposizione del decreto-legge del 2 marzo 2020, sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA