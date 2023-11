Vershinin: “Abbandono combustibili fossili? 100 milioni di persone a rischio povertà”/ “Occidenti li aiuti”

Il viceministro degli Esteri russo Sergej Vershinin ha risposto alle domande di Repubblica parlando della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite che quest’anno si terrà a Dubai. La Russia si sta riscaldando 2,5 volte più velocemente del resto del pianeta e il ministro spiega: “Riconosciamo l’importanza di garantire la sostenibilità ambientale nel lungo termine. Tuttavia, non siamo d’accordo con l’affermazione secondo la quale il nostro Paese beneficerebbe dello scioglimento del permafrost. Se si osserva il problema da un punto di vista più ampio, la questione non è così semplice“. A causa degli effetti del cambiamento climatico, diverse aree del nostro Paese stanno avendo più di qualche problema. In particolare, 100 milioni di ettari di terreno sono soggetti al rischio di degradazione del suolo e di progressiva desertificazione.

SCENARI/ Guerra nell'Artico Usa-Russia, sullo sfondo le ambizioni della Cina

“La messa a punto di infrastrutture logistiche nell’Artico permetterebbe di ottenere una significativa riduzione delle emissioni in virtù di una minore estensione delle rotte commerciali. Noi abbiamo sottolineato più volte l’importanza della Rotta marittima artica come via per il trasporto di merci tra Asia ed Europa in grado di garantire emissioni inferiori rispetto alle rotte tradizionali. Ma purtroppo, i Paesi occidentali questi vantaggi non li vogliono vedere” spiega ancora Vershinin.

Xolidayboy convocato dall'esercito in Russia: cantante sviene sul palco/ È ricoverato per “stato depressivo”

Vershinin: “Serve un maggiore impegno dell’Occidente”

In vista della Cop28 di Dubai, non si è trovata una posizione unanime sull’accordo su una “eliminazione graduale” dei combustibili fossili. L’intesa è caldeggiata dalla Ue, ma osteggiata da Russia, Cina e Arabia Saudita. A spiegare l’opposizione di Mosca è Sergej Vershinin a Repubblica:”La linea della Ue improntata al voler imporre l’abbandono dei combustibili fossili comporta il rischio di far sprofondare nella povertà quasi 100 milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo. In molti, anche in una prospettiva di medio termine, non hanno un’alternativa ai combustibili fossili quando si tratta di assicurare la crescita economica e il benessere della popolazione”.

SCENARIO/ Capuozzo: Gaza e Ucraina verso una pax Usa con assenso di Russia e Cina

Secondo il viceministro, “un maggiore impegno, soprattutto da parte dell’Occidente, nella mobilitazione di aiuti finanziari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi climatici e nel trasferimento di tecnologie costituisce la chiave per catalizzare azioni concrete nell’ottica della riduzione delle emissioni e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. I Paesi sviluppati non adempiono del tutto ai loro obblighi di donatori. In questo noi vediamo, tra le altre cose, un loro tentativo di consolidare la propria superiorità tecnologica ed economica“.

Vershinin: “La guerra in Ucraina inquina ma…“

Per il viceministro Vershinin anche un cenno all’operazione militare speciale in Ucraina. La guerra inquina il Paese? “Come dichiarato dalle autorità del nostro Paese, gli obiettivi dell’Operazione militare speciale verranno raggiunti. Ma i Paesi occidentali stanno continuando a fornire armamenti in gran quantità al regime di Kiev. Questo approccio sta provocando perdite umane, causando la distruzione delle infrastrutture, e incrementando il volume delle emissioni rilasciate nell’atmosfera. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno appoggiato il colpo di stato avvenuto nel 2014 in Ucraina, hanno incoraggiato il sabotaggio degli Accordi di Minsk da parte di Kiev e il terrorismo nei confronti di Donetsk e Lugansk; tutto ciò ha portato alla situazione attuale”.

Il politico russo prosegue a Repubblica: “Secondo le informazioni riportate nel giugno di quest’anno a Bonn da una Ong occidentale, l’Operazione militare speciale ha comportato l’emissione di 100 milioni di tonnellate di CO2. Allo stesso tempo, la sola campagna Usa in Iraq ha causato l’immissione in atmosfera di 250 milioni di tonnellate di CO2, senza parlare poi dell’Afghanistan, della Siria, e non solo. Queste informazioni non hanno suscitato alcun tipo di reazione, e men che meno ondate di indignazione nei confronti degli Stati Uniti” ha concluso il viceministro degli Esteri russo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA