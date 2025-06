Seconda Prova di Maturità 2025 per Liceo Classico: oggi 19 giugno Versione di latino, le info in diretta. Autore traccia è Cicerone: come fare la traduzione

ESCE CICERONE CON UN BRANO DEL “DE AMICITIA”: LA VERSIONE DI LATINO PARTE COL “BOTTO”

La scelta che molti studenti del Liceo Classico volevano: è Cicerone l’autore scelto dal Ministero per la Versione di Latino, la Seconda Prova di Maturità 2025 appena iniziata dopo le ore 8.30 con l’apertura dei plichi telematici in tutta Italia. Secondo quanto raccolto da “Orizzonte Scuola” il brano scelto di Marco Tullio Cicerone è tratto dall’opera “De Amicitia“, in particolare dal capitolo 26 dell’opera del filosofo e avvocato romano vissuto tra il 106 e il 43 avanti Cristo.

Secondo quanto riporta “Skuola.net”, il brano di Cicerone che dovrà essere tradotto nella Versione di Latino di Maturità 2025 è tratto dal dialogo “Laelius de amicitia”, composto nell’anno 44 a.C. ma di fatto ambientato nel 129 a.C. In quel brano Cicerone descrive nei fatti l’amicizia tra due esponenti della classe politica romana, ovvero Scipione Emiliano e Gaio Lelio riflettendo sull’animo umano e il valore della convivenza umana e civile.

ULTIMO TOTO-AUTORI SULLA VERSIONE DI LATINO: LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2025 AL CLASSICO

Cicerone, Tacito, il sempiterno Seneca (uscito però nel 2023), il tanto amato Cesare o una grossa sorpresa? I nomi degli autori scorrono nella mente dei ragazzi che oggi dovranno affrontare la Versione di latino come Seconda Prova dell’Esame di Maturità 2025, la prova d’indirizzo del Liceo Classico a carattere però ormai nazionale al 100% dopo i periodi di prove “locali” durante la pandemia Covid.

Un toto-autori meno chiacchierato ma altrettanto importante quello che nei giorni scorsi ha affollato i discorsi tra i maturandi del Classico in vista di questa Seconda prova al via oggi 19 giugno 2025 dalle ore 8.30 in poi. 6 ore di tempo totali, un brano da tradurre di un autore latino e varie domande e quesiti che serviranno per comporre la traccia finale da consegnare alla commissione per partecipare al voto degli scritti prima dell’orale di Maturità 2025.

E così mentre tra pochi minuti conosceremo il vero autore della traccia al Liceo Classico, un ultimo recap sui possibili autori tra i più “ipotizzati” in queste ultime settimane: si parte dai sognati (perché spesso con versioni non impossibili da tradurre) Cicerone e Cesare, anche perché Tacito nel 2015 e Seneca nel 2017 e 2023 sono già usciti di “recente” (l’ultima Versione di latino di due anni fa era tratta dalle Epistole morali a Lucilio). Attenzione però ad autori come Plinio il Giovane, Petronio, Apuleio, Velleio Patercolo, tutti autori usciti pochissime volte all’Esame di Maturità in Seconda Prova.

CONSIGLI E “DRITTE” PER LA VERSIONE DI LATINO: COME FUNZIONA LA SECONDA PROVA AL LICEO CLASSICO

Occhi puntati comunque su Cicerone dato che sebbene sia l’autore più usato al Classico in Maturità – ben 20 volte dagli anni Settanta ad oggi – è anche vero che manca all’appello da 10 anni, motivo in più per rappresentare il toto-autore più battuto (anche per l’intelligenza artificiale) in questa Seconda Prova di oggi.

Per quanto riguarda i consigli da dare ai maturandi, non è che vi sia grande inventiva o la “ricetta” giusta per voi: siate pazienti, usate tutto il tempo a vostra disposizione e confermate il buon uso di conoscenza del periodo storico della letteratura latina studiata al quinto anno di Liceo Classico, mista ad una buona comprensione e ricerca sul vocabolario latino (unico vero strumento portare assolutamente alla Seconda Prova di Maturità 2025).

Il consiglio ulteriore è quello di leggere bene la traccia scelta, sottolineare per bene le richieste e collegare il più possibile quella Versione di latino con l’opera collegata per avere un aiuto maggiore poi nelle risposte da dare dopo la traduzione: analisi del testo, costruzione, ricerca dei vocaboli e senso generale sono gli elementi importanti all’inizio della traduzione, prima ancora di provare a cercare possibili frasi del tal autore su quell’opera all’interno del vocabolario (sì lo sappiamo, lo abbiamo fatto tutti…).

Tradurre bene con vocabolo per vocabolo è utile solo quando è stata fatta bene l’intera costruzione, così da avere il quadro generale sotto controllo e provando a quel punto a ragionare sul discorso che viene fuori frase dopo frase: il tempo è enorme a disposizione per cui occorre molta pazienza senza farsi prendere dalla fretta che rischierebbe di rovinare la messa a punto della Versione di latino, compromettendo poi parte del voto finale di Maturità 2025.

SECONDA PROVA CLASSICO: TUTTE LE ULTIME VERSIONI DELLE MATURITÀ PASSATE

Partendo da Seneca con le Opere morali, il quadro generale di tutte le ultime Versioni di latino scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ampiamente studiato e ricercato dalle migliaia di maturandi del Liceo Classico per provare ad “anticipare” le scelte della commissione centrale MIM sull’Esame di Maturità 2024-2025.

Se infatti lo scorso anno era stata estratta come materia al Classico la Versione di greco, l’anno precedente era stato per l’appunto Seneca il grande protagonista come autore della traccia d’esame. Nel 2018-2019 fu invece la volta di Tacito con il brano tratto da “Historiae” sulla vita dell’imperatore Galba, mentre appena due anni prima era stato Lucilio con un brano sul valore della filosofia ad essere al centro della Versione di latino consegnata come Seconda Prova di Maturità.

Se volete divertirvi con lo scorrere del tempo assieme agli autori latini (e alle loro opere) ecco il link che fa per voi, con possibilità di andare addirittura fino al 2004 nella speciale “macchina del tempo” fornita dal MIM.