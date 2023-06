Versione Latino, traccia svolta Maturità 2023 di Elisabetta Cassani/ Seneca, “Chi è saggio non segue il volgo

Per i Licei Classici la seconda prova della Maturità 2023 ha riservato la versione di latino. Il brano scelto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è del filosofo Lucio Anneso Seneca, ed è “Chi è saggio non segua il volgo”, tratto dalle “Lettere morali a Lucilio“. Si tratta di un autore piuttosto gettonato per le prove dei Licei classici, proposto in questa Maturità 2023 in un testo non eccessivamente complesso, che si può trovare qui già tradotto in anteprima.

MATURITÀ 2023: SECONDA PROVA LICEO CLASSICO

VERSIONE DI LATINO – SENECA, “CHI È SAGGIO NON SEGUA IL VOLGO” DA “LETTERE MORALI A LUCILIO”

TRADUZIONE VERSIONE SVOLTA

Non è che di per sé la solitudine sia maestra d’innocenza, né che l’ambiente di campagna insegni la vita frugale: ma là dove manca uno spettatore che ne sia testimone vengono meno quei vizi la cui conseguenza è di essere messi in mostra e osservati. Infatti, chi mai ha indossato una veste di porpora da non mostrare a nessuno? Chi mai ha apparecchiato un banchetto senza ospiti con vasellame d’oro? Chi mai, sdraiato all’ombra di un albero in campagna ha dispiegato, essendo solo, l’ostentazione del suo lusso? Nessuno cerca lo sfarzo perché lo veda lui solo, né pochi altri o la gente di casa, ma sparge il fasto dei suoi vizi in proporzione alla quantità degli spettatori. È proprio così: di tutto ciò in cui ci comportiamo da folli lo stimolo è la presenza di uno spettatore consapevole. Si eviterà la bramosia se si sarà riusciti a non mettersi in mostra. L’ambizione, la sontuosità, la prepotenza desiderano un palcoscenico: ne guarirai se rimarrai nel nascondimento. Perciò se siamo stati posti nel mezzo del tumulto cittadino, stia al nostro fianco un consigliere che, in opposizione a chi magnifica i grandi patrimoni, lodi chi è ricco con poco e misura i beni in base alla loro utilità. In opposizione a coloro che esaltano la popolarità e il potere, lui invece contempli la quiete dedicata agli studi letterari e l’animo che sappia dalle vicende del mondo ritirarsi in sé.

1- Comprensione e interpretazione: Seneca oppone nel testo due modelli di vita, quello del volgo e quello del saggio. Illustra questa contrapposizione con opportuni riferimenti al testo

1) Seneca, in questa epistola a Lucilio, chiaramente dice aspice quanto aliter unusquisque populo vivat, aliter sibi: mette perciò in guardia il suo discepolo perché non perda tempo nel compiacere il volgo. Il saggio semplicemente vivit sibi ed è in grado di apprezzare l’otium traditum litteris e soprattutto l’animum ab externis ad sua reversum.

Chi non è saggio segue il volgo, che apprezza solo ciò che risplende: purpura, aurum.

Per questo la sapientia consiste nell’allontanarsi dal volgo (evidentemente il saggio non è in grado di educare il volgo ma anzi rischia di farsi contaminare da esso): Hoc est enim sapientia…publicus error expulerit. Ma se non è possibile evitare il fremitus della città, almeno il saggio dovrà evitare le compagnie reciprocamente nocive (ex isto coitu …abisse) e mantenere al proprio fianco un saggio, che evidenzi gli errori del volgo e contrapponga giusti giudizi).

2- Analisi linguistica e stilistica: «mostra attraverso il passo proposto le caratteristiche dello stile o del modo di argomentare tipici di Seneca»

2) Il testo proposto ha, come in tante (se non in tutte) opere di Seneca, un andamento paratattico (son rare le subordinate di II grado, normalmente ne troviamo solo di I grado), anche là dove in italiano sarebbe un po’ forzata la paratassi (per esempio stet ad latus monitor et …laudet; nella traduzione infatti si è preferito optare per la subordinazione). Inoltre anche in questo brano troviamo l’uso di participi appositivi e di gerundivi ellittici della copula (trementis, habentis…; exhauriendum, inducenda…). Possiamo anche osservare come Seneca utilizzi volentieri, nel suo argomentare, un procedimento per sottrazione: predicati che indicano un togliere o un ritirarsi: exhauriendum, extirpet, separet, expulerit, reliquisse, abisse, abscessit, ecc.

Noto infine la ripetizione di uno stilema non consueto in Seneca: admiratus et conscius, considerabile come un endiadi (così infatti è stata interpretata), ma forse anche meglio interpretabile come qualcuno che veda e sia consapevole di quel che vede: così come, poco prima, testis ac spectator, che potrebbe essere reso come uno spettatore che possa testimoniare il fatto.

