VERSO GLI OSCAR/ Il riscatto finale di Judas and the Black Messiah

Come dicevamo per Sound of Metal, quella del 2021 è una strana annata per gli Oscar, ma non solo perché ci sono candidati film che in un anno “normale” sarebbero stati candidati solo nelle categorie minori – e non è necessariamente un bene -, ma perché si nota come l’aria dei tempi sia cambiata, come le istanze che preoccupano Hollywood siano diverse da quelle di qualche anno fa. Per esempio, Spike Lee ha ricevuto l’attenzione dell’Academy solo nel 2016, con il premio alla carriera, e poi due anni fa per la sceneggiatura di Blackkklansman, mentre al secondo film, Judas and the Black Messiah, Shaka King ha già ricevuto sei candidature, tra cui quella per il miglior film.

Il film racconta di Fred Hampton (Daniel Kaluuya, nominato), leader delle Pantere nere di Chicago, attraverso gli occhi di William O’Neal (Lakeith Stanfield, nominato), una ladruncolo beccato dall’FBI e costretto a infiltrarsi nell’organizzazione rivoluzionaria per fornire informazione al Bureau, che cerca da tempo di incastrare Hampton e tutti leader della contro-cultura americana negli anni ’60.

La vicenda, ricostruita dalla sceneggiatura (nominata) del regista e di Will Berson, segue l’andamento parallelo dei due personaggi e il loro incrociarsi, concentrandosi sui percorsi speculari che compiono, il primo che ripensa il suo modo di essere attivista quando la sua compagna resta incinta e dopo aver affrontato la prigione, il secondo che vorrebbe allontanarsi sempre più dalle forze dell’ordine che lo usano come informatore quando capisce l’importanza del lavoro di Hampton e delle Pantere, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, aiutando i poveri e gli ultimi della città, affrontando le continue violenze della polizia.

Judas and the Black Messiah è cinema civile e politico solido ed efficace, in cui il cosa conta più del come, dove la chiarezza narrativa ha la meglio sullo stile, e va bene così perché la storia di Hampton e O’Neal ha ancora oggi molto da insegnare – visto il risorgere dei movimenti del suprematismo bianco e le violenze della polizia – e compone un trittico ideale con Small Axe di Steve McQueen e Il processo ai Chicago 7 di Sorkin. In un certo senso è un film didattico, che parla alle nuove generazioni e racconta loro un momento glorioso per la politica e buio per la democrazia, e usa i mezzi più semplici per esporre la sua lezione.

Va però riconosciuto a King – influenzato evidentemente dal cinema di Lee – la capacità di gestire il ritmo, di accendersi di poliziesco e thriller (la sparatoria notturna con la polizia), di sfumare al nero le sue immagini, ravvivando la vitalità messa in dubbio da tracce di agiografia e sentimentalismo che emergono qui e là. Dispiace solo che il film trovi il suo vero spirito estetico nel finale, e che sia uno spirito duplice, quasi diviso schizofrenicamente: prima c’è l’assalto alle Pantere durante le notte che causa la morte di Hampton, un bel pezzo di ritmo, violenza, fotografia (di Sean Bobbit, nominata) nera e cruda; dopo, le immagini e le scritte documentarie che raccontano il dopo-Hampton, il processo che risarcì le Pantere vittime di un omicidio di Stato, soprattutto l’intervista che O’Neal rilasciò dopo vent’anni in cui aveva continuato il doppio gioco con l’FBI e al seguito della quale si suicidò.

Quei minuti finali, ci dicono qualcosa di più del film e delle sue potenzialità, ma anche del cinema in senso lato, ovvero che il genere preso nelle sue componenti cardinali o il documentario (che negli ultimi anni è diventato la più bella e ricca e vitale forma di narrazione cinematografica) possono raccontare una storia vera, le sue implicazioni e il suo senso con la realtà o l’attualità più di un cinema di finzione comunemente inteso, più della semplicità classicità del racconto. King ci arriva forse tardi, ma comunque meglio tardi che mai.

