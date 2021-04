VERSO GLI OSCAR/ Sound of Metal, le sorprese di un film capace di sfruttare il suono

Cominciamo oggi un breve percorso in alcuni dei film candidati al premio Oscar che sarà assegnato il 25 aprile.

Il successo di un film come Sound of Metal è una testimonianza indiretta di un’annata cinematografica strana e irripetibile, nel bene e nel male. Non perché il film diretto da Darius Marder sia un film brutto, ma perché un’opera del genere difficilmente in altri anni avrebbe potuto racimolare 6 nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. Perché è un film indipendente che, a differenza di altri film indie con i piedi nelle major (e anche qui, c’è lo zampino di Sony più che di Amazon che distribuisce con Prime Video), sembra più interessato a rimarcare la propria indipendenza, la propria limitatezza produttiva che a cercare di accattivarsi lo spettatore.

Il protagonista (Riz Ahmed bravissimo, nominato) è un batterista di un duo Metal d’avanguardia che sta perdendo l’udito e deve capire come fare ad andare avanti senza, a racimolare i soldi per l’intervento con cui applicare un apparecchio, a elaborare il trauma, ma soprattutto come tornare a comunicare con un mondo che fino a quel momento aveva tenuto fuori, isolato dall’arte e dall’amore.

Marder, all’esordio alla regia, ha ereditato il progetto da Derek Cianfrance che ha scritto con lui la sceneggiatura (nominata), e a vedere bene il film si muove sulle coordinate sociali e narrative del regista di Blue Valentine e Come un tuono, siamo dalle parti del melodramma alternativo, con personaggi che vivono ai margini della società – in questo caso per scelta – e che un dramma costringe a fare di nuovo i conti con quella società, un film sulla rinascita e sull’accettazione, un po’ didattico forse.

Che però ha due buone frecce al suo arco: la prima è il lavoro sul personaggio principale con cui si cerca di evitare più possibile certi stereotipi e convenzioni raccontandone un percorso sensoriale prima ed esistenziale poi; la seconda è il lavoro sul suono (nominato) che porta lo spettatore dentro la percezione del protagonista, circondandolo di rumori ovattati, di suoni incomprensibili oppure di stridii metallici che poco a poco diventano comprensibili, ma mai pienamente, come se il mondo intero fosse diventata la performance noise con cui il film si apre.

La sua principale originalità è fare del suono come materia il veicolo per concentrare lo sviluppo del film, metterlo al servizio del personaggio e fare il dispositivo registico del film, portando lo spettatore a chiedersi cosa è la musica, cosa sono suoni e frequenze, ribaltando la distinzione tra sentire e ascoltare perché in un mondo senza orecchie la percezione è una faccenda diversa.

Non è un film originale o dalla tecnica sconvolgente Sound of Metal (e per questo sorprendono le nomination), ma un film abbastanza compatto, che sa cosa vuole raccontare, che usa Ahmed come una pila pronta a esplodere carica, a ricaricarsi, a implodere, che soffre solo per un terzo atto più convenzionale, in cui si cerca di ricomporre i dissidi nel modo più facile dentro l’ambiente borghese, ma che per fortuna trova un finale bello e sincero. Marder sa come camuffare la prevedibilità del dramma con la sicurezza del racconto e anche questa è una risorsa, specie per un esordiente.

