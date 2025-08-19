Questa settimana si terrà il simposio di Jackson Hole, l'ultimo con Jerome Powell alla guida della Federal Reserve

C’è attesa tra gli investitori e gli analisti per il simposio di Jackson Hole, che vedrà riuniti nel Wyoming i principali banchieri centrali del mondo da giovedì a sabato. In particolare gli occhi saranno puntati sul discorso che Jerome Powell terrà venerdì. Per il Presidente della Fed, infatti, si avvicina la fine del mandato e resta alto il pressing dell’Amministrazione Trump perché riduca al più presto i tassi di interesse.

Mario Deaglio, Professore emerito di Economia internazionale all’Università di Torino, per prima cosa tiene a evidenziare che «a Jackson Hole solitamente i discorsi dei relatori sono molto tecnici e hanno magari delle allusioni o dei riferimenti che riescono a intendere solo i presenti».

Gli investitori saranno comunque attenti a ogni singola parola, cercheranno di interpretarla…

Sì, ma mi sembra che le grandi linee siano già scritte e non ci sia molto da aggiungere. La prima grande linea è che la Federal Reserve non si fa mettere i piedi in testa dal Governo degli Stati Uniti. Un’indipendenza che vale anche per la Bce.

Tra la grandi linee definite c’è anche il taglio dei tassi da parte della Fed a settembre?

Non ne sarei così sicuro. Tutt’al più potrebbe esserci una riduzione simbolica, anche inferiore al quarto di punto. Penso, tuttavia, che non ci sarà un taglio dei tassi il mese prossimo da parte della Fed.

Per via del timore degli effetti inflazionistici dei dazi?

Esattamente. Oltretutto l’indice dei prezzi alla produzione a luglio è salito più del previsto, nonostante l’inflazione nello stesso mese sia rimasta invariata. Ci sono, quindi, dei segnali contrastanti e non credo che, visto l’atteggiamento responsabile tenuto dalla Fed nei mesi scorsi, il quadro consenta alla Banca centrale americana di tagliare i tassi.

Questo vale anche per la Bce?

No, nell’Eurozona l’inflazione sembra essere ferma e c’è quindi margine per un intervento sui tassi, ma non è detto che venga attuato a settembre. Tra l’altro la Bce ha ormai portato il costo del denaro vicino alla soglia del tasso neutrale, ossia quello che non stimola, né riduce la crescita, stimato all’inizio dell’anno tra l’1,75% e il 2,25%.

In Italia abbiamo però visto crescere molto a luglio l’inflazione relativa al cosiddetto carrello della spesa…

È stato un dato molto evidenziato a livello mediatico, ma che potrebbe essere dovuto a molteplici fattori, tra cui l’andamento stagionale dei raccolti di frutta e verdura, e avere una durata limitata. Sarà, quindi, bene monitorare questo dato nei prossimi mesi.

Quali sono i principali problemi che hanno di fronte oggi i Banchieri centrali?

Direi, soprattutto, l’imprevedibilità dell’Amministrazione Usa. Del resto è vero che con i dazi c’è stato un aumento del gettito fiscale, ma queste risorse sono destinate a diminuire le tasse ai cittadini più ricchi.

A Jackson Hole si guarderà ai conti pubblici americani, in particolare all’andamento del debito pubblico?

Non credo che l’aumento del debito pubblico possa andare avanti ancora a lungo, ma è difficile dire in quale momento potrebbe scoppiare, o più sperabilmente ridursi lentamente, la bolla del debito americano: potrebbe bastare la concomitanza di diversi fatti o dati per far partire un’ondata in grado di autoalimentarsi.

Si parlerà anche dell’andamento del dollaro sul mercato valutario?

È un tema importante, visto che il dollaro si è svalutato non poco dall’inizio dell’anno, ma non saprei rispondere alla sua domanda. Certo è che agli Stati Uniti potrebbe forse convenire puntare più su un dollaro debole che sui dazi.

Perché?

Perché, come già avvenuto in passato, nel secolo scorso, gli Stati Uniti potrebbero recuperare competitività grazie a un dollaro più debole. A quel punto sarebbe più conveniente spostare o riportare gli stabilimenti produttivi negli Usa, come tra l’altro vorrebbe Trump.

(Lorenzo Torrisi)

