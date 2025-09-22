Elezioni regionali: domenica si vota nelle Marche. Schlein intende smontare la politica economica del governo. Ecco invece la strategia della Meloni

Nel gran marasma della politica italiana qualunque argomento ha perso di senso. Persino i numeri sono orami opinabili, e vengono scagliati come corpo contundente da una parte verso l’altra. Il risultato è una confusione totale, dove Meloni può rivendicare ottimi dati sull’occupazione, e Schlein controbattere che non bastano, che il trend rimane negativo. Il risultato è una nebbia comunicativa talmente fitta da disorientare gli ascoltatori.

LEGA, DA FIRENZE A PONTIDA 2025/ Dove porta la rivoluzione “sturziana" del Carroccio

Certo, va considerato che – soprattutto in materia economica – i dati analizzabili sono talmente tanti che ben difficilmente potranno essere tutti positivi, o tutti negativi. La sensazione, però, rimane quella di una confusione talmente grande da rendere arduo comprendere chi abbia ragione e chi no.

Qualche sondaggio indica un moderato calo di popolarità del governo e della premier, ma le rilevazioni sulle intenzioni di voto dicono che il centrodestra rimane complessivamente attestato intorno al 48% a livello nazionale. Il vero fatto nuovo è forse che il saldarsi del campo larghissimo, da Renzi a Fratoianni, unica eccezione Calenda, per la prima volta vede le opposizioni unite competitive con l’attuale maggioranza, qualora si dovesse andare al voto politico oggi.

GIUSTIZIA/ 2. "Bene il governo sulle carriere separate, il referendum è previsto dalla Costituzione"

Il tempo della propaganda è però agli sgoccioli, e sta per cominciare una lunga stagione di elezioni regionali, ben sette, in cui si capirà di più sul sentimento del corpo elettorale, unico vero arbitro della sfida.

E la prima regione che andrà al voto il prossimo fine settimana, le Marche, sarà quella che più influirà sulla valutazione finale, perché la più incerta: un’amministrazione storicamente in mano alla sinistra, strappata cinque anni fa dalla coalizione guidata da Giorgia Meloni, con un presidente fedelissimo della premier. Il sogno della sinistra è la spallata, la riconquista, per poter dire che gli uomini della leader di Fratelli d’Italia non sanno governare.

GIUSTIZIA/ 1. “Separazione delle carriere, tradito ancora il metodo costituzionale”

L’importanza della sfida marchigiana è data dall’attenzione del governo con una serie di generosi provvedimenti approvati nelle ultime settimane, e la continua presenza di tutti i leader nazionali, di entrambi gli schieramenti. Non a caso qualcuno ha definito le Marche “l’Ohio d’Italia”, con riferimento a uno stato americano famoso per anticipare con i suoi cambi di orientamento politico locale quelli che poi avvengono a livello nazionale.

Nelle altre sfide non sono attese sorprese: in Toscana, Puglia, Campania e Valle D’Aosta si profila una conferma del centrosinistra, in Calabria e Veneto del centrodestra, al netto dei mal di pancia per la scelta del successore di Luca Zaia.

Come arrivano i due schieramenti al voto? Con strategie comunicative molto diverse. Per Meloni guardare troppo in avanti, facendo promesse avveniristiche con l’obiettivo di parlare ad altre fette dell’elettorato, potrebbe essere rischioso rispetto a coloro che già votano FdI, disorientandoli. Meglio garantirsi il voto già esistente. È dunque il momento dell’identità, come si è visto ieri con i giovani di FdI.

Temi istituzionali e relativi all’attività di governo, ma con toni più forti, da parte di Salvini, che a Pontida ha difeso l’operato economico del governo e rilanciato su flat tax e pace fiscale, oltre i tradizionali temi identitari cari alla Lega.

Per il centrosinistra la scelta è diversa: la critica è su qualunque argomento, fondata o no che sia. Nel merito dei problemi quasi impossibile entrare: lo dicono i consueti balletti sulle cifre.

È il riverbero di una situazione nazionale: totale incomunicabilità a ogni livello, sia sulla sanità marchigiana, sia sui grandi temi internazionali, sui quali un confronto costruttivo fra chi è al governo e chi no sarebbe auspicabile, specie in una fase delicatissima come l’attuale, Gaza, Ucraina, politiche europee. La Palestina soprattutto è un tema ad altissimo rischio per il governo: meglio evitare e lasciarlo a Schlein, Conte e alleati, che non rischiano nulla.

Il primo dato da osservare per comprendere l’andamento del consenso sarà quello dell’affluenza al voto, in costante calo nel nostro Paese, chiaro e preoccupante indice di disaffezione. Vincerà chi saprà convincere i propri elettori a recarsi ai seggi, e in questo il centrodestra rischia qualcosa di più. Negli ultimi giorni della campagna elettorale lo sforzo dei leader non potrà che essere quello di convincere gli elettori dell’importanza della posta in gioco in una tornata elettorale che è decisamente di più di un semplice confronto locale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI