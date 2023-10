VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 1/ Terzo titolo in un anno senza storia (7 ottobre 2023)

VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 1: TRIONFO MATEMATICO A LOSAIL

Max Verstappen è campione del Mondo di Formula 1: ovviamente mancava solo il formale sigillo della matematica, che come ampiamente previsto è arrivato già nella gara Sprint del Gran Premio del Qatar 2023 a Losail, anche se curiosamente si è trattato di una delle prestazioni meno brillanti della Red Bull in tutta la stagione. Sergio Perez comunque ha fatto molto peggio, perché è addirittura uscito mentre Max riesce sempre a lottare ai vertici, quindi la festa è ufficiale per l’olandese, con un margine di vantaggio esagerato su tutta la concorrenza.

La curiosità è proprio legata alla maniera sempre più perentoria con cui, ogni anno che passa, si può celebrare Max Verstappen campione del Mondo di Formula 1. Il 2021 fu il memorabile anno del titolo iridato vinto contro Lewis Hamilton all’ultimo giro dell’ultima gara ad Abu Dhabi; nel 2022 c’è stata una lotta inizialmente intensa con la Ferrari, ma poi Max Verstappen allungò e vinse il titolo in scioltezza; quest’anno invece di fatto la lotta non è mai iniziata e così Max Verstappen si toglie lo sfizio di diventare campione del Mondo di Formula 1 al termine di una Sprint, fatto ovviamente senza precedenti nella storia. Non solo: il dominio di Max Verstappen “rischia” di durare ancora molto a lungo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TERZO TITOLO OGGI?

Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 ormai è una certezza da molti mesi, in un certo senso potremmo dire che nel 2023 il Mondiale di Formula 1 non è nemmeno mai cominciato, persino il possibile duello interno con Sergio Perez è durato una manciata di Gran Premi – potremmo identificare Miami come svolta ed eravamo appena ad inizio maggio – e ormai c’è solo il dubbio sul “quando” il pilota olandese della Red Bull potrà festeggiare il suo terzo titolo iridato consecutivo. Potremmo dire che il dubbio non è nemmeno più sul “dove”, perché è quasi matematico che ciò avvenga in questo weekend con il Gran Premio del Qatar 2023, che però prevede anche la Sprint, dunque Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 potrebbe avvenire già oggi sabato 7 ottobre 2023, oppure domani.

Se Max Verstappen dovesse diventare campione del Mondo di Formula 1 già al termine dell’odierna gara breve sarebbe una pagina di storia, perché mai il titolo è stato matematicamente assegnato con una Sprint, che d’altronde esistono solamente dal 2021, anno in cui all’estremo opposto l’olandese vinse il titolo solamente all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, mentre nel 2022 il sigillo della matematica arrivò a Suzuka. Adesso manca davvero pochissimo: Max Verstappen ha 177 punti di vantaggio sul secondo, che è il compagno di squadra Sergio Perez, quando in totale restano da assegnare 180 punti, compresi giri veloci e Sprint Race (che sono ancora ben tre compreso oggi) in questi ultimi sei Gran Premi di Formula 1.

VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 1 SE… I RISULTATI UTILI OGGI

Premesso questo, possiamo davvero andando a scoprire quali siano le combinazioni di risultati che permetterebbero già oggi a Max Verstappen di essere campione del Mondo di Formula 1 per il terzo anno consecutivo. La Sprint Race di Losail assegnerà in totale 8 punti, quindi dopo il traguardo ne resteranno disponibili 172, che sarà appunto la soglia per stabilire se Max Verstappen sarà campione del Mondo oggi – basteranno perché anche in caso di incredibile arrivo a pari punti a fine stagione sarebbe sicuramente Max il pilota con più vittorie. Questo significa che già stasera Sergio Perez dovrebbe recuperare ben 6 punti, impresa non facile in una Sprint.

Ecco allora che Max Verstappen sarà campione del Mondo di Formula 1 matematicamente oggi se arriverà fra i primi sei della Sprint Race a prescindere dal risultato di Sergio Perez, oppure se il messicano arriverà dal quarto posto in giù, anche senza fare punti. Con Perez primo servirà appunto il già citato sesto posto; con Perez secondo basterebbe il settimo posto; con il messicano terzo a Verstappen basterebbe essere ottavo. Se invece Perez riuscisse a rinviare il verdetto, sarebbe verosimilmente di sole 24 ore, perché poi domani gli servirebbe necessariamente vincere il Gran Premio e con ben pochi punti per Max Verstappen.











