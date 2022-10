Verstappen campione del Mondo Formula 1 se…/ I risultati utili al GP Singapore

Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 ormai è praticamente una certezza, c’è solo il dubbio sul “quando” il pilota olandese della Red Bull potrà festeggiare il suo secondo titolo iridato consecutivo, sicuramente con molta più serenità rispetto al clamoroso finale del Mondiale di Formula 1 dell’anno scorso, che fu deciso solamente l’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, fra mille polemiche che hanno reso leggendario il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Il 2022 ha raccontato una storia molto diversa, tanto che siamo già qui a ragionare sulle combinazioni di risultati utili a Max Verstappen per diventare campione del Mondo di Formula 1 già al termine del Gran Premio di Singapore 2022 di oggi a Marina Bay, nonostante dopo la gara di Singapore ci saranno ben altri cinque Gran Premi in Giappone, USA, Messico, Brasile e infine proprio Abu Dhabi – con il weekend di Interlagos che ci proporrà anche una Sprint Race al sabato. La prima osservazione è che Max Verstappen dovrà avere 138 punti di vantaggio sul secondo per festeggiare già oggi, perché saranno appunto 138 i punti in palio (compresi giri veloci e Sprint Race brasiliana) nei successivi Gran Premi di Formula 1.

VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO FORMULA 1 SE… I RISULTATI UTILI OGGI

Premesso questo, possiamo davvero andando a scoprire quali siano le combinazioni di risultati che permetterebbero già oggi a Max Verstappen di essere campione del Mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo – 138 punti bastano perché anche in caso di arrivo pari punti sarebbe sicuramente Max il pilota con più vittorie. L’olandese in questo momento ha 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc e 125 sul compagno di squadra Sergio Perez, il che significa che dovrebbe guadagnare ben 22 punti sul monegasco della Ferrari e 13 su Perez. La necessità di guadagnare 22 punti Leclerc ci porta alla prima certezza: Verstappen dovrà per forza vincere e per questo motivo possiamo trascurare George Russell, che di punti di ritardo ne ha già 132 dal campione del Mondo in carica.

Spiegato tutto questo, ne consegue infine che per avere Max Verstappen campione del Mondo di Formula 1 già oggi serviranno: vittoria e giro più veloce della gara per l’olandese (26 punti), con Perez che non arriva oltre il quarto posto (12 punti) e Leclerc invece dall’ottavo in giù (4 punti). Se Verstappen dovesse vincere, ma senza giro veloce (25 punti), ecco che Leclerc dovrebbe arrivare al massimo nono (2 o 3 punti) e Perez sempre al massimo quarto, ma necessariamente senza conquistare il giro più veloce (12 punti), oppure quinto in caso di giro veloce per il messicano (11 punti). Servirebbe insomma un Perez modesto e un tracollo della Ferrari, altrimenti la matematica sarà rinviata di almeno una settimana a Suzuka.











