Verstappen Leclerc contatto: video F1/ Sorpasso sotto investigazione: “Spinto fuori”

Max Verstappen ha vinto la gara GP d’Austria 2019 di Formula 1, ma il sorpasso decisivo su Charles Leclerc sta facendo discutere. Il contatto tra il pilota della Red Bull e quello della Ferrari al 69esimo giro è infatti sotto investigazione. Dopo aver raggiunto il monegasco, Verstappen ha provato a infilare Leclerc, con quest’ultimo che è riuscito a ripassare l’olandese. Dopo due giri la svolta: Verstappen si è buttato all’interno di Leclerc passandolo con una ruotata. Ed è proprio su questo episodio che si stanno concentrando i commissari. La manovra dell’olandese è apparsa infatti particolarmente aggressiva. Non è d’accordo il diretto interessato, Verstappen: «È stata una battaglia normale, il risultato va confermato. Se non ci lasciano gareggiare allora possono chiudere la Formula 1». Non è di questo avviso Leclerc, secondo cui la rimonta di Verstappen è stata possibile per il suo degrado. A proposito del contatto invece: «Saranno gli steward a decidere. Sono dovuto andare all’esterno e largo».

VERSTAPPEN LECLERC CONTATTO: VIDEO F1

Intanto è partita subito l’attesa per il podio. Si pensava che i commissari anticipassero la decisione affinché le gerarchie sul podio potessero essere corrette ed evitare che a festeggiare sia qualcuno che poi potrebbe subire una penalità. E invece il pilota della Ferrari è salito sul gradino del secondo posto, mentre il rivale della Red Bull ha festeggiato su quella del vincitore. Nel retro-podio comunque Max Verstappen e Charles Leclerc non si sono scambiati una parola. Tensione dunque tra i due piloti, del resto non è la prima volta che duellano in pista. Ora però si attende la decisione dei commissari. Verrà confermata la vittoria a Verstappen dopo la dura manovra per il sorpasso? In effetti è apparsa ancor più aggressiva di quella precedente, che Leclerc era riuscito a limitare. Lo ha fatto notare lo stesso monegasco, che deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria di una gara di Formula 1. Intanto ha lasciato visibilmente arrabbiato il podio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA