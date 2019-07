Verstappen rischia di investire Valsecchi/ Urlo agghiacciante dell’inviato di Sky e..

Con Max Verstappen in pista lo spettacolo è assicurato, in pit lane invece c’è sempre un po’ di apprensione. Lo dimostra l’urlo di paura volato quando è sopraggiunto il pilota della Red Bull. In quel momento Davide Valsecchi era in collegamento con Sky Sport F1 per raccontare la seconda sessione di prove libere. Ed è partito un urlo agghiacciante che ha spaventato tutti coloro che stavano seguendo la FP2. L’olandese ha rischiato di investire l’ex pilota alla fine della corsia di immissione al circuito. Dopo lo spavento però non ha voluto chiarire quanto accaduto. Verstappen era tornato ai box dopo aver segnalato un calo di potenza. I meccanici gli avevano chiesto dunque di rientrare per il controllo, poi il quasi incidente mentre rientrava in pista. Chissà se lo stesso pilota della Red Bull tornerà sull’episodio al termine della sessione di prove libere. Ora è ovviamente impegnato per trovare l’assetto giusto per la sua monoposto. Peraltro ha anche il pensiero rivolto alla power unit, il cui lieve problema sembra risolto.

VERSTAPPEN RISCHIA DI INVESTIRE VALSECCHI

Sui social comunque non è passata inosservata questa scena. «Ma lo avete sentito l’urlo di Valsecchi», ha scritto una utente su Twitter. Non tarda ad arrivare la spiegazione: «Lo stava per investire Verstappen». Il siparietto ha strappato sorrisi sui social, ma invece ha spaventato il diretto interessato, l’inviato di Sky Sport F1 Davide Valsecchi, che per un attimo se l’è vista brutta. Per fortuna solo paura per l’ex pilota, che ha ripreso il commento della seconda sessione di prove libere di Formula 1 in Germania. Un sospiro di sollievo per lui e quanti erano con lui nei paraggi. Invece Verstappen è tornato in pista per cercare di migliorare il suo tempo e capire quanto può spingere in vista delle qualifiche di domani. Ma ancora una volta fa discutere: si riapre il dibattito infatti sulla sua “pericolosità”, ma va chiarita la dinamica di quanto accaduto, anche perché l’inviato di Sky era nei pressi della corsia di immissione al circuito. Non lo ha fatto per ora Valsecchi.

