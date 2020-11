Vertice Governo: scuola e Dpcm/ Stop Dad il 9 dicembre? Max 6-8 persone a cena Natale

Sarà un vertice di Governo piuttosto infuocato quello che attende oggi i Ministri Boccia, Speranza e i capi delegazione dell’esecutivo: nella riunione di ieri sono state gettate le basi per capire quali direzioni prendere sui provvedimenti economici (Manovra, Dl Ristori e Mes, con scontro su quest’ultimo punto) mentre oggi sono i temi più immediati di scuola e regole per il nuovo Dpcm “Natale” ad entrare sul tavolo della maggioranza. Mentre parallelamente procede il dialogo europeo per un “concerto” di azioni contro le vacanze in montagna (fortissimo però lo scontro con Austria e Svizzera), ieri sera il Ministro della Salute Roberto Speranza ha dato diverse indicazioni su come si strutturerà il nuovo Dpcm che lui stesso presenterà al Parlamento il prossimo 2 dicembre. «Il numero dei morti è ancora molto alto, c’è da dire che da qualche settimana vediamo un segnale che va nella direzione giusta, l’Rt si sta abbassando, due settimane fa era 1,7, poi 1,4 ora è 1,2 e sta scendendo: questo significa che le misure che abbiamo adottato iniziano a dare i loro effetti», ha spiegato il capo delegazione di LeU, annunciando per oggi il nuovo vertice di maggioranza per discutere in primis del numero di persone che potranno stare sulle tavole degli italiani durante le Feste. «Limitare i posti a tavola agli affetti più stretti», con le ipotesi formulate che vanno dalle 6 fino alle 10 persone come limite massimo ancora da decidere.

MESSA E SPOSTAMENTI: LE NOVITÀ NEL DPCM

Sulla Messa di Mezzanotte, altra domanda posta a Speranza durante l’intervento a “DiMartedì”, non si è ancora trovata una “quadra” visto che il Ministro si è limitato a dire «Il coprifuoco alle 22 vale anche per la Messa di Natale: il messaggio è ridurre tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere. Il coprifuoco dopo le 22 c’è anche per la messa. Una valutazione sarà comunque fatta nei prossimi giorni». L’intenzione è quella di attendere fino all’ultimo, tra l’1 e il 2 dicembre, per strutturare il nuovo Dpcm secondo gli ultimissimi dati epidemiologici a disposizione: «vorremmo vedere e capire quanto riusciamo ancora a piegare la curva con le misure adottate finora, ma continueremo con il principio di proporzionalità delle misure restrittive». Sul tema molto delicato degli spostamenti nei giorni di dicembre, l’intenzione dell’ala più rigorista del Governo (Speranza, Franceschini e Boccia) è quella di limitare il più possibile ogni possibile trasferimento “non necessario” in altri Comuni e Regioni: «il messaggio è quello di ridurre tutte le occasioni non necessarie in cui il contagio si può diffondere. Bisogna evitare spostamenti che non sono strettamente necessari, bisogna ridurre il più possibile le relazioni con le altre persone quando queste non sono indispensabili e bisogna restare a casa ogni volta che è possibile», ha ribadito ancora ieri sera il Ministro della Salute.

IL NODO SCUOLA: QUANDO RIAPRONO?

E infine la scuola, il vero nodo della “disfida” all’interno del Governo nella seconda riunione consecutiva in programma oggi: le ipotesi valutate dalla Ministra Azzolina – che in giornata incontrerà i 10 sindaci delle città metropolitane per un confronto serrato su orari spalmati anche al pomeriggio e ingressi scaglionati – porterebbero al 9 dicembre come data di “stop” alla Dad e ritorno in classe per scuole medie e superiori in tutto il Paese. Decisivi saranno probabilmente i dati epidemiologici del monitoraggio di venerdì, ma al momento lo scontro è aperto sullo strano asse M5s-Italia Viva contro l’ala più “rigorista” di Pd e LeU. «Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo», ha spiegato ieri Speranza ribadendo però che il pericolo Covid ancora non è scampato, dunque «la situazione è ancora molto seria e la pressione sui nostri servizi sanitari è ancora molto forte e quindi abbiamo bisogno ancora di grande rigore». Il Miur si fa forte delle parole dette ieri dal membro Cts Franco Locatelli, intervenuto all’interno della conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità: «la scuola contribuisce in modo assolutamente marginale alla curva di trasmissione del Covid».



