IL “DISGELO” MELONI-MACRON PRIMA DELLE SCADENZE SU DAZI, NATO E…

In attesa che il Presidente USA venga a Roma per poter incontrare i leader europei verso la lunga scadenza (prorogata) sui dazi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “piazza” un importante colpo politico invitando il Presidente francese Emmanuel Macron a Palazzo Chigi il prossimo martedì 3 giugno 2025. Il vertice Meloni-Macron prova così a comporre quel “disgelo” tra due Governi e due Paesi che negli ultimi anni si sono piuttosto allontanati dopo l’ottima “luna di miele” dell’Eliseo con l’ex BCE Mario Draghi: la tensione sui vari dossier – dal riarmo UE ai “volenterosi” pro-Ucraina fino ai temi in materia di immigrazione, economia e diritti – ha portato una sorta di gelosia politica non da poco della Francia davanti alla compattezza del Governo italiano.

La crisi interna di Macron con i vari Governi centristi lo rende sempre meno apprezzato in patria, mentre a livello internazionale resta la prova di un Presidente francese intento a “dare le carte” assieme alla Germania di Merz e, giocoforza, all’Italia di Giorgia Meloni: vista l’incredibile unità di dossier e attese che in questo giugno 2025 si affollano a Bruxelles, il disgelo della visita di Macron a Roma da Giorgia Meloni rappresenta una possibile svolta per provare a costruire davvero un dialogo su più livelli dentro l’Europa. Dopo aver incontrato alle ore 15 il Premier della Slovacchia, Robert Fico, la leader FdI alle ore 18 di martedì 3 giugno 2025 ospiterà a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica francese.

GIORGIA MELONI ‘APRE’ ALLA FRANCIA IN UN MOMENTO DELICATISSIMO

L’incontro di lavoro e il vertice Meloni-Macron – spiegano le fonti di Governo all’ANSA – riguarderà i temi chiave dell’agenda bilaterale, tanto europea quanto internazionale: mentre a livello globale si attende con ansia cosa potrà succedere (e se succederà finalmente qualcosa, ndr) il 2 giugno a Istanbul tra le delegazioni di Russia e Ucraina, i leader di Italia e Francia provano a dialogare direttamente dopo le varie mediazioni avvenute nelle ultime settimane con il cancelliere tedesco Merz.

Sebbene Meloni abbia più volte sottolineato la contrarietà di un progetto come quello macroniano di inviare truppe sul campo in Ucraina per risolvere la guerra contro Putin, un possibile legame le due nazioni “cugine” potrebbero trovarle sui vari dossier economici, rilanciando un dialogo tra USA e Bruxelles per impedire la tagliola delle tariffe americane. Dallo scontro sui migranti alla cena molto “fredda” al G7 in Puglia dove la Premier contestava la volontà del Presidente francese di inserire a tutti i costi il diritto di aborto nel documento finale dell’evento.

Le tensioni tra i due leader sono state frequenti, come di recente quando Macron ha “contraddetto” la Premier italiana in merito al vertice di Tirana dei volenterosi: Roma insisteva nel ritenere sensata la sua mancanza al vertice in quanto avrebbero parlato dell’invio di truppe in Ucraina, l’Eliseo invece smentì sottolineando che in realtà «parlavamo di cessate il fuoco», salvo che poi altri leader come il polacco Tusk contraddissero lo stesso Macron. La possibilità dell’incontro ora a Roma sarà invece un’occasione per riavvicinare i rapporti ma soprattutto per preparare al meglio il trittico vertice NATO, Consiglio UE sul riarmo e possibile tavolo con Trump sul nodo dazi.