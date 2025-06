Con i leader mondiali che cantano vittoria per il vertice NATO, se si osserva il documento sembra essere stata una grande farsa: l'analisi di La Verità

Mentre buona parte dei leader mondiali sono impegnati a “vendere” politicamente il successo del vertice NATO che si è tenuto in questi giorni all’Aja, presentato come la svolta dal punto di vista della difesa con l’opprimente minaccia della Russia alle porte, secondo un’analisi fatta dal quotidiano La Verità (in particolare da Tobia De Stefano e Maurizio Belpietro) in realtà di concreto ci sarebbe ben poco, oltre ovviamente ai proclami politici.

Merz: "Ucraina non può vincere militarmente"/ "Ho chiesto a Trump di sostenere le sanzioni europee"

Partendo proprio dal vertice NATO è utile ricordare che i leader dell’Alleanza ieri hanno raggiunto il complicato accordo sulla spesa per la Difesa: da tempo gli USA chiedevano di portare la spesa minima al 3% del PIL, ma Trump ha progressivamente alzato l’asticella portandola al 5% e accompagnandola alla minaccia di abbandonare militarmente gli alleati europei a loro destino a fronte di una possibile guerra futura contro la Russia.

Migranti, Germania ferma finanziamenti per Ong nel Mar Mediterraneo/ SZ: "Merz si sta avvicinando a Meloni"

Fino a poche settimane fa sembravano quasi tutti contrari all’obbiettivo del 5% e proprio qui sarebbe arrivato il “miracolo” del vertice NATO: tutti, ieri, infatti hanno accettato di impegnarsi verso quell’obbiettivo, con la sola Spagna che dopo aver firmato la relazione finale, si è tirata indietro precisando che arriverà solamente al 2,1% del PIL ai sensi di un report redatto dalla Difesa spagnola; il tutto con l’ovvio scontro nato con Trump dal rifiuto spagnolo che ora apre a una nuova battaglia commerciale già paventata dal tycoon.

La grande farsa del vertice NATO: oltre ai proclami politici, nel documento gli impegni concreti sono quasi nulli

A ben guardare tutti sono felici per il vertice NATO: Trump ha già incassato i complimenti di Rutte per aver messo d’accordo tutti, oltre a poter facilmente vendere il successo della sua politica aggressiva in patria; mentre al contempo Sánchez in Spagna può vedere il successo della sua dura resistenza contro il “tiranno” di destra statunitense, Merz può passare come l’uomo forte d’Europa che ha messo d’accordo tutti, Macron festeggia per lo scudo statunitense, Starmer dovrà spendere solamente lo 0,9% in più in Difesa e Meloni sostiene di aver fatto un favore alle industrie italiane.

LETTURE/ Se Trump, Putin, Netanyahu e Xi vogliono fare i prìncipi (di Machiavelli), ascoltino Leone

Insomma, tutti vincitori, o quasi perché in realtà a ben guardare il testo – e torniamo all’analisi del quotidiano La Verità – firmato dal vertice NATO sembra che tutto sia rimasto esattamente com’era prima dell’incontro dall’Aja: per esempio, è vero che l’obiettivo è stato fissato al 5% del PIL, ma di questi sono il 3,5 andrà alla Difesa vera e propria e il restante 1,5% servirà per lo sviluppo delle infrastrutture, per la “resilienza civile” e per il rafforzamento della base industriale.

Similmente – ed è forse la parte più importante – anche se tutti sembrano già star facendo i conti per arrivare al 5%, nel documento del vertice NATO non passa inosservata l’assenza completa di vincoli e sanzioni: la scadenza è stata fissata al 2035, ma in realtà già nel 2029 ci sarà una (prima?) revisione nel corso della quale si potrebbe modificare l’obbiettivo, peraltro in un momento storico in cui buona parte dei firmatari avranno già finito la loro carriera politica; così come per chi non rispetta il vincolo non sono previste sanzioni.

Insomma: nessun vincolo, nessun obbiettivo chiaro, nessuna sanzione, nessun impegno concreto da parte di nessuno e una clausola di rapida uscita dall’accordo, e cosa resta – quindi – del vertice NATO? Verrebbe da dire, peraltro senza sbagliare, praticamente nulla perché tra qualche settimana, forse mese, quando il guadagno politico per i leader mondiali sarà ormai stato interamente speso; di questi giorni all’Aja resterà solamente un bel sole, un paio di strette di mano e poco altro.