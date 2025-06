Vertice NATO: intesa sul 5% del PIL per la difesa entro il 2035, Trump rassicura: “Siamo coesi in tutto il percorso”

Il vertice NATO che si è appena concluso all’Aia riportando un comunicato in cui i trentadue Paesi membri riaffermano il proprio “ferreo impegno per la difesa collettiva” e si dichiarano pronti ad aumentare la spesa per la difesa e la sicurezza fino al 5 per cento del PIL entro il 2035, cifra che dovrà comprendere investimenti in ambito militare e componenti tecnologiche a doppio uso, destinate cioè sia alla protezione militare che alla resistenza delle infrastrutture. Il messaggio centrale, ribadito da tutti i leader nel documento finale, rimarca l’articolo 5 del Trattato di Washington che resta il fondamento dell’Alleanza secondo il quale “un attacco a uno è un attacco a tutti”.

Questa nuova intesa arriva in un momento in cui l’Europa cerca conferme da parte degli Stati Uniti, che per voce di Donald Trump si sono detti “con la NATO in tutto il percorso”, una dichiarazione importante, soprattutto dopo i dubbi posti dallo stesso presidente americano poche ore prima del vertice, quando aveva parlato dell’articolo 5 come di un principio aperto all’interpretazione ma la linea ufficiale oggi appare più netta e distensiva, anche se resta il pressing sugli alleati europei perché aumentino il loro contributo concreto.

Trump ha ribadito che l’intesa sui nuovi obiettivi di spesa rappresenta, a suo dire, “una vittoria”, definendo l’accordo una “notizia importante” e sostenendo che l’Alleanza sarà molto forte con gli USA lasciando intendere che il contributo statunitense resterà solido a patto che anche gli altri partner mantengano gli impegni; nella sostanza, il nuovo obiettivo del 5% è stato costruito su una doppia soglia, cioè una quota del 3,5% sarà riservata alla spesa militare classica, mentre il restante 1,5 potrà includere voci più ampie – come investimenti in cybersicurezza o progetti infrastrutturali strategici – ma non mancano le differenze interpretative fra i Paesi.

La Spagna, ad esempio, ha ribadito la sua intenzione di fermarsi al 2,1 per cento del PIL, difendendo la propria linea con l’argomentazione che tale livello sia sufficiente per rispettare gli obiettivi di capacità militare previsti dalla NATO, posizione che ha generato non poche critiche – anche interne all’Alleanza – con il segretario di Stato americano Marco Rubio che ha definito la deroga concessa a Madrid “non sostenibile” e potenzialmente destabilizzante per l’equilibrio tra partner.

Vertice NATO, spesa, Russia e Gaza: tra promesse, cautele e ambizioni, l’Alleanza fa il punto

Vertice NATO che determina un passaggio importante anche sul piano della strategia diplomatica, perché mentre la dichiarazione finale conferma il sostegno all’Ucraina, la questione dell’adesione di Kiev viene lasciata in sospeso, una prova evidente che l’alleanza, seppur decisa a rafforzare la difesa euro-atlantica, preferisce al momento evitare nuove frizioni con Mosca, scegliendo toni meno rigidi nei confronti della Russia rispetto a quelli dei vertici precedenti: nel documento, infatti, Mosca viene menzionata solo come minaccia potenziale alla sicurezza dell’area NATO, senza riferimenti diretti ad azioni o sanzioni ulteriori, una scelta che riflette la volontà di non dar vita ad altre tensioni in un contesto internazionale già compromesso.

Nel frattempo, Donald Trump ha anche riaperto il fronte mediorientale con dichiarazioni che fanno discutere: secondo il presidente americano, un accordo su Gaza potrebbe essere “molto vicino” e gli attacchi contro l’Iran – ordinati da Washington – avrebbero contribuito ad aprire un nuovo spazio negoziale che fino a poche settimane fa sembrava fuori portata. Nelle sue parole, pronunciate poco prima del vertice, l’offensiva aerea sarebbe stata “perfetta”, nonostante le valutazioni della Defense Intelligence Agency secondo cui l’impatto dell’operazione sarebbe stato limitato sulle strutture nucleari sotterranee iraniane, ma ugualmente importantissimo dal punto di vista simbolico e politico.

Nel comunicato finale, si conferma che il prossimo vertice NATO si terrà nel 2026 in Turchia e che nel 2029 l’alleanza valuterà il bilancio degli investimenti militari e la traiettoria delle spese collettive ma in attesa di quei passaggi, oggi l’accento è posto sulla coesione: ogni Paese dovrà fare la propria parte, e i leader sembrano aver scelto di archiviare, almeno per ora, le divergenze più forti, in nome di un messaggio unitario da trasmettere a partner e potenziali avversari.

Le parole scritte nel comunicato servono anche a questo: a ribadire che, nonostante le tensioni interne e i diversi livelli di entusiasmo sul 5%, il vertice NATO non ha prodotto fratture, ma piuttosto una nuova cornice d’azione in cui tutti sono stati chiamati a stare dentro, pur con sfumature diverse.