L’accordo per Gaza occasione di pacificazione con il mondo musulmano. Ma tutto di pende da Hamas, che deve decidere se deporrà le armi

Incontri bilaterali di Trump con Macron, Starmer, Meloni, con i Paesi arabi e musulmani che hanno detto la loro nella trattativa che ha portato a un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, in particolare con il padrone di casa Al Sisi, il presidente dell’Egitto, protagonista assoluto, insieme a Qatar e Turchia, dell’accelerazione che ha portato all’intesa fra Hamas e Israele.

L’incontro di Sharm el Sheikh per firmare l’accordo di pace relativo alla guerra nella Striscia mostra un nuovo Medio Oriente, allargato a Pakistan e Indonesia, voglioso di stabilità, anche se non così interessato a impedire una nuova guerra di Israele e USA contro l’Iran.

Sul futuro di Gaza, però, spiega Rony Hamaui, docente di scienze bancarie all’Università Cattolica di Milano ed esperto di economia e finanza islamica, pesano le scelte che Hamas si appresta a fare: se asseconderà le richieste di disarmo anche la ricostruzione sarà in discesa, altrimenti l’orizzonte della Striscia come dell’intera area tornerà a essere nero.

Nell’incontro di Sharm el Sheikh si è data grande enfasi all’inatteso accordo di cessate il fuoco che Trump è riuscito a strappare ad Hamas e Israele. Come valuta la giornata di ieri?

Sono successe cose importanti: Hamas e Israele hanno smesso di sparare, si sono scambiati i prigionieri, hanno accettato di convivere l’uno con l’altro. Ma il passo decisivo sarà il disarmo di Hamas, che nel frattempo ha cercato di riprendere il controllo di Gaza e ha messo di nuovo i suoi miliziani per la strada, nominando anche dei governatori per cercare di riprendere in mano la situazione. La prossima settimana sarà cruciale. Ci sono due scenari possibili.

Quali?

Se Hamas cede le armi, o almeno fa finta di consegnarle, tutto quello che succede dopo sarà più facile, se non lo fa, allora abbiamo festeggiato troppo in fretta: non c’è nessuna forza inter-araba o arabo-americana che possa governare Gaza mettendosi contro Hamas.

L’incontro di Sharm El Sheikh, a cui hanno partecipato i Paesi dell’area ma anche quelli europei, che significato ha in prospettiva? Cosa ci dice sul futuro della Striscia?

L’Europa gioca in un ruolo oggettivamente abbastanza marginale: all’America fa comodo che venga ad applaudire e magari domani metta qualche truppa e un po’ di soldi per la ricostruzione. I Paesi arabi, invece, hanno giocato un ruolo importante e dovranno continuare a giocarlo, sia in termini di risorse finanziarie che di risorse umane. Sono tutti Paesi sunniti, interessati a stabilizzare l’area. Tutto il Medio Oriente, d’altra parte, può crescere solo se ci sarà stabilità. Il grande assente ovviamente è l’Iran.

Diversi analisti dicono che ci potrebbe essere un’altra guerra di Israele contro Teheran: è così?

La prossima guerra, se ci sarà, sarà contro l’Iran. Credo che si tornerà a fare pressione su Teheran, vedremo se militare, se diplomatica o entrambe le cose. Se si riesce a sistemare la situazione a Gaza, gli sforzi militari e diplomatici saranno diretti tutti da quella parte, l’Iran. Abbiamo davanti un mese in cui succederanno molte cose.

Chi sono i principali protagonisti di questo Medio Oriente, i Paesi che hanno contribuito più di altri all’accordo?

Egitto, Qatar e Turchia escono vittoriosi dalla trattativa, insieme, forse, a Israele. I grandi sconfitti sono Hamas e Iran.

Al Sisi ha ripetuto che per creare condizioni effettive di pace c’è bisogno di stabilizzare la situazione a livello internazionale. Un obiettivo raggiungibile? I Paesi che hanno contribuito al cessate il fuoco si opporranno anche a una guerra contro l’Iran?

Tutti i Paesi dell’area hanno bisogno di stabilizzare la regione, anche l’Arabia Saudita, ma non credo che si opporranno a un eventuale conflitto contro l’Iran perché è considerato un elemento di instabilità. Per Trump sarà facile portarli dalla sua parte se decidesse di dar vita a un nuovo conflitto.

Dopo avergli negato il visto per l’assemblea dell’ONU Trump ha incontrato Abu Mazen: vuol dire che l’ANP potrebbe avere un ruolo nel futuro della Striscia?

Trump è sempre imprevedibile, ma a lui interessa il risultato finale. Se Abu Mazen dovesse schierarsi con i Paesi moderati, se dovesse assecondare l’idea di un accordo di Abramo con Israele o qualcosa del genere, l’ANP potrebbe essere presa in considerazione. Sarebbe un salto di qualità importante. Dal ’48 a oggi non sono molti i Paesi arabi che hanno riconosciuto Israele.

Nel novero dei Paesi interessati all’accordo ci sono anche l’Indonesia e il Pakistan: si sta sviluppando una sorta di Medio Oriente allargato, che riunisce i Paesi musulmani?

Il tentativo è di dialogare con il mondo musulmano, il che oggettivamente è un salto di qualità importante.

Al Sisi ha annunciato che tra un mese al Cairo ci sarà una conferenza sulla ricostruzione di Gaza: chi contribuirà a creare la nuova Gaza?

La ricostruzione è la cosa più semplice, anche se ci vogliono tanti soldi, secondo la stima della Banca Mondiale intorno ai 50 miliardi di dollari. Non credo, comunque, che la guerra crei fratture insanabili tra i popoli: dopo la Seconda guerra mondiale in Europa la ricostruzione è stata abbastanza veloce, l’odio che ha segnato il conflitto era già dimenticato.

Witkoff, l’inviato di Trump, dice che c’è una lunga lista di candidati per il Consiglio che gestirà Gaza. Si parla anche di una richiesta da parte dell’Italia. Chi sceglieranno gli americani?

Se Hamas non disarma, la lista dei pretendenti sparirà come neve al sole. Moltissimo dipenderà dalle scelte dell’organizzazione palestinese. Se deponesse le armi tutti vorranno partecipare alla ricostruzione.

Cosa potrebbe decidere in concreto Hamas?

Potrebbe consegnare le armi pesanti e non quelle leggere. Credo che alla fine compirà un atto simbolico, consegnando delle armi per cercare di tornare a giocarsi le sue chance fra qualche anno. Siamo nelle mani di Hamas: deve deporre le armi, cosa che non ha mai detto di voler fare. Capiremo a breve cosa succederà: i prossimi 5-7 giorni saranno cruciali.

(Paolo Rossetti)

