Cosa succede oggi 15 agosto 2025 con il vertice Trump-Putin in Alaska: le richieste sul negoziato sulla pace in Ucraina. Conferenza stampa finale in diretta

COSA SUCCEDE OGGI AD ANCHORAGE: IL VERTICE TRUMP-PUTIN CON IL MONDO IN SOSPESO

Venerdì 15 agosto 2025 potrebbe essere l’ennesima lunga serie di giornate “fallimentari” per chiudere la guerra tra Ucraina e Russia, oppure essere l’inizio di una svolta verso un cessate il fuoco dopo oltre tre anni e mezzo di conflitto: il vertice Trump-Putin in Alaska in programma questa sera (italiana) potrebbe per la prima volta avvicinare sensibilmente le richieste di Kiev e Mosca per un cessate il fuoco che pure resta ancora in forte bilico anche dovesse andare bene il summit internazionale tra USA e Russia in quel di Anchorage.

SCENARI/ Il ruolo di Odessa (e di Erdogan) nella guerra per il Mar Nero tra Nato e Russia

Il fatto che si vedano Trump e Putin, che è stato concordato sul suolo americano (pur se in una base militare vicino ai territori un tempo di proprietà di Mosca) e che sia in programma la diretta della conferenza stampa congiunta al termine del summit – sempre che il negoziato proceda positivamente nella serata di oggi – sono tutti elementi che consigliano una timida ma concreta speranza di intavolare un futuro di pace non troppo lontano.

SPY FINANZA/ Bolla AI, subprime e deficit: i guai degli Usa di cui non si parla

Prima di tutti occorre ricordare le “coordinate” del vertice Trump-Putin nel giorno di Ferragosto: alle ore 11.30 locali ad Anchorage (le 21.30 in Italia), all’interno della base militare Elmendorf-Richardson, non distante dal centro abitato ex eschimese che dal 1915 è a tutti gli effetti uno dei centri nevralgici dei giacimenti minerari di tutta l’Alaska. Il programma prevede un primo dialogo tra i due Presidenti, seguito dal bilaterale vero e proprio con i rispettivi Ministri e gli interpreti, e solo al termine la possibile conferenza stampa in diretta.

SCENARIO DAZI/ "Trump li usa come arma politica, ecco come può rispondere l'Ue"

L’intenzione americana è quella ragguagliare il Presidente ucraino Zelensky e i “volenterosi” europei (Macron, Merz, Starmer, Meloni, Stubb, Tusk, oltre a Von der Leyen e Costa) con una video-conferenza successiva al summit di Anchorage, sempre però che vi siano stati risvolti positivi con l’evolversi delle trattative verso un prossimo trilaterale alla presenza Putin, Zelensky e lo stesso Trump.

DIALOGO, NEGOZIATO E SOPRATUTTO RICHIESTE: ECCO I PUNTI IN CAMPO PER RUSSIA, USA, UCRAINA (CON L’UE)

Dalle terre rare allo scambio di territori, dal ritiro delle truppe alla tregua fino all’accordo su un nuovo equilibrio mondiale per le armi atomiche: sono svariate e diverse le ipotesi circa i punti sul tavolo del vertice Trump-Putin in Alaska, spesso (magari) lanciate da Cremlino e Casa Bianca stessi alle agenzie per valutare le eventuali mosse dell’avversario. Occorre dunque fare un po’ d’ordine per capire quali sono le (reali) istanze che le parti portano stasera al tavolo delle trattative, partendo ovviamente dai due presenti fisicamente nel summit tra i ghiacci.

Il Presidente Trump ha già fatto sapere nella video-conferenza di mercoledì scorso con Zelensky e i leader UE come l’intento americano è di condurre Putin ad accettare un nuovo incontro con il Presidente ucraino, fissando in quell’occasione il cessate il fuoco: «gravi conseguenze alla Russia», è la minaccia degli Stati Uniti lanciata contro il Cremlino qualora dovesse saltare il tavolo per volontà russa. Secondo le anticipazioni fatte ieri dal Telegraph, la mossa USA vedrebbe l’offerta di terre rare in Alaska e nell’est dell’Ucraina a Putin in cambio di una pace immediata: l’eventuale “scambio di territori” è invece stato escluso da Kiev e dall’Unione Europea, almeno non senza il via libera di Zelensky nell’eventuale successivo vertice internazionale.

Secondo Mosca invece, le richieste permangono su due distinti livelli: da un lato il tema stretto della guerra in Ucraina, con la richiesta di riconoscimento della Crimea come territorio russo, il divieto dell’ingresso di Kiev nella NATO e l’eventuale smilitarizzazione dell’intero Paese ucraino per evitare l’allargamento ad est dell’Alleanza Atlantica.

Di contro però, nelle ultime ore è emersa la proposta fatta direttamente dal Cremlino riportando il pensiero di Putin: «la pace verrà raggiunta solo se USA e Russia riusciranno a sottoscrive un accordo sulle armi nucleari». Con il probabile “via libera” dalla Cina, Putin si appresta ad organizzare con gli Stati Uniti una sorta di nuovo equilibrio globale, specie vedendo l’immenso caos generato tanto dal conflitto in Ucraina (scatenato e voluto da Mosca, non va dimenticato) quanto soprattutto dalla polveriera del Medio Oriente.

Non mancherà però nella borsa della delegazione USA il foglio con i 5 punti messi a terra da Zelensky con i volenterosi UE, presentati nella video-call degli scorsi giorni con lo stesso Trump: in primo luogo la necessità di avere un vertice futuro con Putin e Zelensky allo stesso tavolo, seguito dal cessate il fuoco come primo elemento in qualsiasi negoziato da costruire con Mosca.

Il terzo punto messo sul tavolo dall’Ucraina con gli alleati europei è che il riconoscimento dei territori russi non sia all’ordine del giorno, mentre in quarto luogo non vi deve essere alcuna smilitarizzazione delle forze militari ucraine (con il sostegno dell’Unione Europea da non escludere). L’ultimo dei 5 punti è che i negoziati tra Russia e Ucraina debbano presupporre una strategia “transatlantica” che sostenga Kiev e metta sotto pressione Mosca (con eventuali nuove sanzioni se salta la tregua).

A CHE ORA E DOVE POTREBBE VEDERSI LA CONFERENZA STAMPA IN DIRETTA DALL’ALASKA

In attesa di capire se sarà disgelo o no in arrivo stasera dall’Alaska, un primo importante indicatore sarà la presenza o meno della conferenza stampa congiunta dei Presidenti Trump e Putin al termine del lungo vertice bilaterale (alla presenza dei Ministri Rubio, Vance e Bessent per la delegazione americana; i ministri russi Lavrov, Siluanov e Belosuvi a fianco invece di Putin).

Sarà presumibilmente nella tarda serata di oggi, venerdì 15 agosto 2025, l’appuntamento con la diretta in video streaming live internazionale con l’eventuale doppia presenza dei leader giunti fino ad Anchorage: poco prima della mezzanotte, nella migliore delle ipotesi, potrebbero dunque apparire sui canali social di Casa Bianca e Cremlino per fare il punto su quanto emerso nel vertice di pace.

Mosca ha già fatto sapere che non vi sarà alcun documento condiviso finale, come a mettere le “mani” avanti in caso di non completo accordo tra le parti: Trump ha parlato di un 25% di possibilità che il vertice possa fallire nel suo intento, ma entrambi riconoscono gli sforzi dell’altra parte per giungere ad una tregua imminente entro fine state.