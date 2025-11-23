Cosa è emerso nel vertice di Ginevra tra Ue, Usa e Ucraina: gli scenari sulla pace con Putin e la mossa di Meloni “Trump disponibile a cambiare il piano”

COSA PROPONE L’EUROPA PER “MODIFICARE” IL PIANO DI TRUMP PER L’UCRAINA

Da quando ieri l’Amministrazione Trump – tramite gli scoop (poi smentiti in parte) sul Segretario di Stato Rubio e per bocca dello stesso Presidente americano – ha fatto sapere che il piano di pace proposto a Ucraina e Russia non era da prendere come “definitivo”, si è aperto un minimo canale di diplomazia sfociato poi nel vertice a Ginevra tra gli emissari di Ucraina, Ue e Stati Uniti.

E secondo quanto riporta oggi “Bloomberg”, la controproposta preparata dall’Unione Europea già sarebbe sul tavolo: si tratta di utilizzare gli asset congelati della Russia per la ricostruzione dell’Ucraina, oltre che per risarcire Kiev dalle perdite enormi in quasi 4 anni di guerra. Non solo, Bruxelles punta a trattare direttamente con Washington per inserire all’interno dell’accordo di pace finale anche una clausola di garanzia che rispecchi da vicino il meccanismo di sicurezza e difesa dell’articolo 5 NATO per l’Ucraina (proposta della Premier Meloni in campo da oltre un anno, ndr).

In attesa che possano concludersi i colloqui in giornata in Svizzera, alla vigilia del viaggio dei leader del G20 in Angola per incontrare le istanze dell’Unione Africana, qualcosa si muove a livello diplomatico con le proposte europee che però già da tempo sono considerate una minaccia globale dell’Occidente contro la Russia secondo le stime del Cremlino: Trump ha fatto capire più volte di dover arrivare ad un accordo quanto prima, e che per farlo servono rinunce importanti per entrambi i contendenti in guerra.

Come del resto ha sottolineato nel suo punto stampa dal Sudafrica la Presidente del Consiglio, il piano in 28 punti per la pace in Ucraina è un iniziale base di discussione per la pace con il leader americano Trump «che si è detto disponibile a discuterne già nei prossimi giorni», ha aggiunto Meloni da Johannesburg.

USA-UCRAINA-UE-RUSSIA (E ANCHE TURCHIA): LO SCONTRO MONDIALE E L’OCCASIONE PER LA DIPLOMAZIA

Se è vero che vi è piena disponibilità degli Usa ad aprire i canali diplomatici con Ucraina e Unione Europea per formare un miglior piano di pace con la Russia, le istanze portate dal Segretario di Stato americano Marco Rubio oggi a Ginevra con gli emissari europei e ucraini (per l’Italia partecipa il consigliere diplomatico Saggio di Palazzo Chigi, per Kiev il capo di gabinetto del Governo Zelensky, Andriy Yermak), vi è da registrare anche un ulteriore “schiaffo” della Casa Bianca alla leadership ucraina.

Domani il Presidente turco Erdogan parlerà direttamente con Putin per provare a triangolare un accordo, ma intanto Trump si scaglia contro Zelensky in un duro post su Truth dove sottolinea che la leadership di Kiev «non ha espresso alcuna gratitudine per i nostri sforzi e l’Europa continua ad acquistare petrolio dalla Russia». La guerra che continua con morti ogni giorno deve finire all’istante e per farlo serve porre rinunce e lasciar operare la diplomazia: la “doppia faccia” della Presidenza Trump in tal senso è figlia della stesso comportamento visto già prima dell’accordo di pace a Gaza, una contrattazione anche durissima per provare a convincere le parti sull’urgenza di fissare punti chiave.

Al momento gli scenari sono ancora lontani da una chiarificazione totale, anche se l’ammissione fatta da Trump tramite le parole di Giorgia Meloni – «il Presidente è disponibile, sentito in una telefonata con Stubb (leader della Finlandia) e il lavoro di Ginevra va in questa direzione» – assomiglia ad un passo in avanti, molto più dello scetticismo visto ieri in Germania e Francia rispetto ad un accordo specifico sul piano di pace entro il 27 agosto (data fissata da Trump nel suo “penultimatum” a Zelensky).

Certo qualche segnale deve pure arrivare dalla Russia, al di là delle parole di Putin che si è detto disponibile a trattare sul piano Trump: «serve capire se si riesce a ottenere almeno cessate il fuoco temporaneo sulle infrastrutture strategiche e civili che russi continuano a bombardare», ha chiosato la leader italiana al termine del G20.