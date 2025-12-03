Come sono andati i colloqui al Cremlino tra Kushner, Witkoff e Putin e cosa può succedere ora: il piano di pace, i territori e la tensione con l'UE

NON È ANDATO BENISSIMO L’INCONTRO AL CREMLINO: IL MOTIVO DELLA CONTESA TRA PUTIN E GLI USA

Sullo sfondo lo scontro accesissimo tra Europa e Russia – allargando alle parole dell’ammiraglio Cavo Dragone della NATO – e ovviamente la guerra sul campo, con la conquista Pokrovsk che vede Mosca puntare ad una zona cuscinetto lungo il confine con l’Ucraina: ma il vertice di ieri al Cremlino con Putin e gli inviati americani (Kushner e Witkoff) sebbene sia durato oltre 5 ore non è possibile registrarlo come positivo al 100%.

La notizia principale è che il Presidente russo non approva, almeno integralmente, il piano di pace proposto da Trump e modificato nelle interlocuzioni a Ginevra e in Florida con la delegazione ucraina: il Cremlino infatti ha fatto sapere di aver gradito parte del negoziato, con alcuni punti condivisibili, mentre si rifiuta di accettare un piano sui territori che al momento sarebbe in contrasto con l’evoluzione del conflitto sul campo.

«C’è tanto lavoro da fare», spiega il consigliere del Presidente Putin, Yuri Ushakov, presente al tavolo con gli inviati USA: di certo resta la bollatura come «inaccettabile» del tentativo europeo di modificare il piano di pace in quanto «loro vogliono solo la guerra, e noi siamo pronti», ha tuonato in serata ieri il leader russo. L’omologo americano dalla Casa Bianca fa sapere che la situazione in Ucraina è attualmente un «disastro» e i tentativi negoziali dei suoi inviati sono tesi a risolvere quanto prima l’intero caos, «ma non è facile».

OGGI VERTICE USA-UCRAINA: RUBIO REGISTRA COMUNQUE PROGRESSI NEI COLLOQUI

Come ha spiegato poi al termine del vertice USA-Russia il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, Mosca rimane aperta ai negoziati di pace anche ora che l’esito dei colloqui ieri non è stato dei migliori: «noi coi negoziati vogliamo eliminare le cause iniziali dell’operazione militare che abbiamo iniziato». È il solito “refrain” ripetuto dal 2022 ma fa capire come lo contro sui territori nel piano di pace americano non sia l’unico vero punto nodale della trattativa: si punta infatti a non far entrare l’Ucraina nella NATO, così come non aver alcun esercito straniero al confine come invece propone la coalizione die Volenterosi in Europa.

In giornata oggi sono attesi Witkoff e il genere di Trump Kushner a Kiev per incontrare Zelensky e la delegazione ucraina, con il monito del Presidente del Paese invaso 4 anni fa che parla di una Russia intenta «a far perdere interesse agli Stati Uniti in questa situazione». Chi invece intravede uno spiraglio di pace comunque anche dopo il vertice del Cremlino è il Segretario di Stato americano Marco Rubio: «ci sono stati alcuni progressi», ad esempio sul fatto di capire «con cosa potrebbero convivere gli ucraini che dia loro garanzie di sicurezza per il futuro».

Dopo che la BCE ha fermato ieri i tentativi della Commissione UE di utilizzare gli asset russi congelati dall’inizio della guerra per ampliare il sostegno economico all’Ucraina (fornendo i 140 miliardi di euro dichiarati come essenziali da Zelensky per sopravvivere ai prossimi mesi di guerra), l’accordo raggiunto oggi in Parlamento UE con il Consiglio Europeo per lo stop al gas russo entro l’inizio del 2027 rappresenta un nuovo “guanto di sfida” di Bruxelles contro Mosca.

Il livello di tensione permane e di certo non aiuta a migliorare i già complicati colloqui di pace in corso sull’asse triangolare Mosca-Kiev-Washington: se infatti Putin permane nel voler ottenere sul campo l’intero Donbass con una zona cuscinetto nel nord dell’Ucraina, dall’Europa si tende a bloccare tale sviluppo provando a mettere in difficoltà la Russia, sia sul fronte economico che militare proponendo aiuti continui al Governo Zelensky.