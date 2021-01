Vertice vaccino Governo-Regioni/ Speranza “70mila al dì a breve”, Arcuri “I medici..”

Si è tenuto stamane un importante vertice fra le Regioni e il governo in merito al vaccino anti-covid e alla campagna scattata ufficialmente lo scorso 27 dicembre. Presenti il ministro della Salute, Speranza, il ministro per le Autonomie regionali, Francesco Boccia, vari governatori e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. L’Italia risulta al momento essere la seconda nazione in Europa per numero di vaccini somministrati, con circa il 50% delle dosi arrivate che sono state utilizzate, e secondo Speranza si può dare un’ulteriore accelerata nei prossimi giorni: “Siamo secondi per numero di vaccinazioni in Europa, dietro solo alla Germania – le parole del ministro riportate da Skytg24.it – e abbiamo tutte le capacità per accelerare”.

“Il Piano – ha aggiunto – sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sono stati fatti degli sforzi straordinari da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finché non si avranno gli alti vaccini autorizzati”.

VERTICE VACCINO GOVERNO-REGIONI: 1.500 SANITARI “EXTRA” IN ARRIVO

“Ora è in atto quell’accelerazione nella campagna vaccinale necessaria – ha aggiunto Speranza – la grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il paese è pronto”. E proprio riguardo al personale medico aggiuntivo per la somministrazione del vaccino Pfizer, il Commissario Arcuri, ha annunciato l’arrivo di altri 1.500 sanitari nel giro di un paio di settimane, suddivisi a seconda della popolazione di ogni regione: entro domani, 7 gennaio, sarà comunicato l’elenco del personale individuato, poi i primi candidati diverranno effettivi dal 20. Una richiesta, quella di maggiore personale, che era stata avanzata negli scorsi giorni dalle Regioni, per evitare di lasciare dosi di vaccino in giacenza che finirebbero poi sprecate. “Al momento – ha aggiunto Arcuri – è stato presentato un programma con 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto”.



