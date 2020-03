Vertonghen al Napoli?/ Calciomercato, colpo a parametro zero: lo sponsorizza Mertens!

In vista della prossima sessione di calciomercato di giugno, tiene banco in casa Napoli la possibile partenza di Kalidou Koulibaly: un addio importante allo spogliatoio di Gattuso, che pure lascerebbe un importante buco nel reparto difensivo, che andrebbe immediatamente colmato. In tale prospettiva, ecco che la dirigenza azzurra sta stilando una lista di possibili obbiettivi per la prossima finestra di calciomercato per completare la difesa azzurra e tra questi certo spicca il nome di Jan Vertonghen, al Napoli già per il mese di luglio. Il nome in ottica azzurra non è affatto nuovo: già a gennaio la dirigenza campana aveva messo gli occhi sul difensore del Tottenham, che al momento pare pure molto vicino. Sempre se Koulibaly dovrà fare le valigie.

VERTONGHEN AL NAPOLI? LO SPONSORIZZA MERTENS

Per il momento l’approdo di Vertonghen al Napoli è poco più di un’ipotesi del calciomercato di marzo e come detto prima, l’arrivo del difensore centrale dovrebbe essere solo come conseguenza dell’addio di Koulibaly. Pure però è lecito sognare: dopo tutto il belga sarebbe un nome più che importante per lo spogliatoio di Gattuso, come giocatore di grande esperienza (compirà 33 anni a breve) e pure in scadenza di contratto con il Tottenham. Il belga dunque, sulla carta sarebbe un ottimo colpo a parametro zero e la trattativa tra le parti non dovrebbe essere complicata. Non scordiamo poi che a facilitare il tutto potrebbe arrivare anche Dries Mertens, compagno di nazionale dello stesso Vertonghen. Stando alle ultime voci di calciomercato sarebbe anzi lo stesso Dries a “sponsorizzare” l’arrivo di Vertonghen al Napoli: staremo a vedere.



