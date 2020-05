Vertonghen alla Roma?/ Calciomercato, si avvicina il colpo a parametro zero

Pubblicità

Di Pedro avevamo parlato in maniera approfondita, di Jan Vertonghen tra le righe: sono i due colpi che il calciomercato Roma si prepara ad effettuare a parametro zero per la prossima estate. Ci concentriamo appunto sul difensore belga: con lui sostanzialmente i giallorossi proveranno a replicare gli affari che, dalla Premier League, avevano portato a Trigoria due ottimi elementi come Ashley Cole e Aleksandar Kolarov. Entrambi ottimi elementi ma con rendimento ben diverso: il serbo si è immediatamente adattato alla realtà giallorossa convincendo presto anche gli scettici che lo “accusavano” del suo passato biancoceleste, mentre l’inglese che aveva giocato con Arsenal e Chelsea era stato l’ombra di se stesso, e presto si era detto che fosse venuto a Roma considerando l’esperienza come una vacanza. Ora, da quello che oggi è il campionato più affascinante del mondo potrebbe arrivare un altro calciatore esperto, che per inciso piace ad altre squadre della nostra Serie A.

Pubblicità

VERTONGHEN ALLA ROMA?

Jan Vertonghen sarebbe tecnicamente il terzo terzino sinistro dalla Premier League, ma quel ruolo lo ricopre in maniera marginale: lo ha fatto nel Belgio che ai Mondiali schierava quattro centrali in linea davanti a Thibaut Courtois, ogni tanto si è defilato nel Tottenham soprattutto quando gli Spurs hanno messo le mani su Davinson Sanchez, giovanissimo colombiano prelevato dall’Ajax. Stesso percorso per il belga, che con i Lancieri ha giocato tra il 2007 e il 2012 in pianta stabile dopo aver passato sei mesi di apprendistato appena arrivato in Olanda, per poi andare in prestito al RKC Waalwijk e farsi le ossa. Nel lustro alla corte dell’Ajax ha imparato tattica e tecnica; dotato di mancino educato, su di lui aveva puntato André Villas-Boas alla ricerca di un centrale di riferimento che potesse dare qualità all’impostazione palla al piede.

Pubblicità

Con José Mourinho gli spazi si sono leggermente ridotti; l’idea del Tottenham per la prossima stagione sarebbe quella di puntare sulla crescita del ventiduenne argentino Juan Marcos Foyth, di conseguenza Vertonghen sarebbe di troppo e vista l’età – 33 anni compiuti a fine aprile – il sacrificio non sarebbe nemmeno troppo doloroso, al netto delle 311 partite giocate con gli Spurs con cui non ha vinto nulla, ma si è affermato come uno dei centrali più affidabili sul panorama europeo. La Roma ci pensa come sostituzione di Federico Fazio, lui pure con un passato a White Hart Lane; a parametro zero sarebbe sicuramente un colpo interessante e porterebbe esperienza in una linea difensiva che può contare su un Gianluca Mancini in forte crescita ma ancora da svezzare pienamente. L’arrivo del belga non è invece consequenziale dell’addio di Chris Smalling: la Roma sta ancora trattando con il Manchester United per confermarlo, ma intanto Vertonghen arricchirebbe il pacchetto arretrato della squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA