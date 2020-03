Vertonghen all’Inter?/ Calciomercato, l’agente: “Rinnovo? Non escludiamo nulla”

Nome sempre interessante che in questo giorni del calciomercato di marzo è stato avvicinato all’Inter è quello di Jan Vertonghen, difensore del Tottenham e possibile nuovo obbiettivo della dirigenza nerazzurra per la prossima finestra di contrattazione. Il nome del belga è certo nome che fa gola e negli ultimi giorni è stato accostato a parecchi club tra cui anche il Napoli: pure va anche detto che il difensore centrale del Tottenham è in scadenza di contratto proprio per questa estate, e non è da escludere dunque che pure Conte si metta in coda. L’affare dopo tutto è ben allettante. Sarebbe un colpo a parametro zero per la dirigenza milanese, che dunque regalerebbe a Conte anche un elemento di grandissima esperienza.

VERTONGHEN ALL’INTER? L’AGENTE DICE CHE…

A proposito dunque della possibile partenza di Vertonghen per l’Inter o comunque dell’addio del belga al Tottenham si è espresso anche l’agente dello stesso difensore, che sulle colonne della rivista belga HNL, ha lasciato aperto parecchi ipotesi per il del suo assistito. De Mol infatti, dopo aver ribadito lo stretto legame tra il giocatore e Londra e il Tottenham (inevitabile dopo già otto stagioni passate insieme). Pure ha aggiunto: “Non abbiamo ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, ma non escludiamo nulla. C’è interesse nei suoi confronti come giocatore a parametro zero, ma quella di restare agli Spurs è un’opzione altrettanto interessante per noi. La porta è aperta”. Insomma la porta per Vertonghen non è chiusa e se è vero che Mourinho vorrebbe a tutti i costi che il belga rinnovi a breve, pure lo stesso giocatore potrebbe essere di altro avviso. Staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA