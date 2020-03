Vertonghen, rapina in casa/ Moglie e figli in ostaggio, i ladri sono scappati

Jan Vertonghen ha subito in furto in casa: notizia che risale allo scorso martedì, ma che è stata resa pubblica soltanto oggi dall’Inghilterra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma chiaramente c’è stata tanta paura: al momento infatti nella casa del giocatore del Tottenham erano presenti la moglie e i figli. La polizia ha confermato che “quattro uomini che indossavano passamontagna” sono entrati nell’abitazione di Vertonghen, a Londra, ed erano armati di coltelli: dopo aver forzato la porta di ingresso hanno rubato “un numero di oggetti” e sono scappati, facendo perdere le loro tracce prima che gli agenti potessero arrivare sul posto. La polizia ha già esortato ad avvisare qualora possano emergere particolari ed elementi utili all’identificazione e alla cattura; al momento dell’accaduto Vertonghen si trovava a Lipsia, dove il suo Tottenham (sconfitto ed eliminato) era impegnato nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La parte peggiore, al netto delle cose rubate, è chiaramente l’enorme spavento che moglie e figli del belga devono avere provato: purtroppo non la prima e ultima notizia di una rapina di questo genere, soprattutto nel momento in cui il diretto interessato è fuori casa.

VERTONGHEN, RAPINA IN CASA: MOGLIE E FIGLI PRESENTI

La rapina subita da Jan Vertonghen nel corso di una partita della sua squadra è appunto un fatto che non è nuovo; questa volta è andato tutto bene e la famiglia del difensore del Tottenham ne è uscita senza conseguenze fisiche, “semplicemente” (se così si può davvero dire) tenuta in ostaggio dai quattro ladri. Le cose erano andate diversamente qualche anno fa a Petra Kvitova: appena prima di Natale la tennista si trovava presso la sua abitazione in Repubblica Ceca quando un malintenzionato, spacciandosi per un tecnico, era riuscito ad entrare e l’aveva ferita con un coltello. Erano stati interessati i tendini della mano: la Kvitova aveva dovuto rinunciare al tennis per parecchi mesi, poi si era presentata al Roland Garros riprendendo la sua normale attività. Chiaramente potrebbe essere parecchio complicato individuare i rapinatori di casa Vertonghen e recuperare il malloppo; quel che è importante è che la rapina subita dal calciatore belga non abbia avuto alcuna conseguenza, certo per moglie e figli questa disavventura resterà purtroppo impressa a lungo.

