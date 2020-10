Veruska Formelli, moglie Marco Bianchi/ Lui: “La prima a cui ho detto che sono gay”

Veruska Formelli è la moglie Marco Bianchi o, meglio, la donna alla quale ha raccontato di essere gay e colei che ha deciso di rimanergli accanto come amica. Una storia davvero bella e intensa che questo pomeriggio forse lo stesso chef racconterà ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1. Non è la prima volta che Marco Bianchi racconta questa storia e forse nemmeno l’ultima, ma è sempre da esempio a chi ascolta e a chi si trova in una situazione simile dopo anni di menzogne e a Il Corriere della Sera ha spiegato: “Le ho detto che stavo bene con lei come amico… Dopo aver consultato alcuni esperti, abbiamo deciso di dirlo anche a nostra figlia. Le ho raccontato la verità, che voglio tanto bene a mamma, ma il mio cuore batte più forte con Luca che adesso è il ‘suo’ Luca”.

Chi è Veruska Formelli, moglie Marco Bianchi

Veruska Formelli nel settembre del 2015 ha dato alla luce Vivienne, figlia sua e di Marco Bianchi, ma non è solo l’amica di suo marito o una mamma, è anche una donna in carriera che per anni ha lavorato nel mondo della pubblicità e che poi ha deciso di dedicarsi all’editoria e che oggi si occupa di alcuni progetti editoriali per i bambini e per la scuola. L’amore per lo sport e per la buona cucina l’ha avvicinata a Marco. I due si conoscono da tempo e se per dieci anni sono stati fidanzati, per tre hanno convissuto prima di sposarsi. Una vita insieme che non si è cancellata nemmeno con il coming out di Marco, questo è certo.



