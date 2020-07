Very Mobile/ Promo 100GB a 6,99 euro al mese: costi attivazione, anche da Iliad

Nel vasto mondo delle promo e delle compagnie telefoniche conquista un posto interessante anche Very Mobile, operatore virtuale di WindTre che entra così a gamba tesa tra le varie proposte della concorrenza presentandone una propria di tutto rispetto. La vera novità è che la promo che a breve vi illustreremo sarà fruibile anche dai clienti Iliad dal momento che si tratta di una proposta addirittura più vantaggiosa di quella offerta dall’operatore concorrente. Ma in cosa consiste, cosa propone e quali sono i costi? Intanto la promo in oggetto si chiama Very Mobile 100GB: si tratta di una tariffa disponibile da ieri, giovedì 23 luglio anche per i clienti Iliad, come riferisce Telefonino.net in un articolo delle passate ore e propone 100 GB di bundle dati con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri sia mobili che fissi. Ma passiamo ora alla parte davvero interessante dell’offerta: il costo. Sarà possibile usufruire dell’interessante promo al costo interessantissimo di 6,99 euro al mese.

VERY MOBILE, PROMO 100GB, TUTTI I COSTI

Finalmente anche gli utenti Iliad potranno da poche ore accedere alla promo Very Mobile. Prima di adesso, infatti, la promo Very 100 GB era disponibile solo per coloro che eseguivano i passaggi da Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, Lyca Mobile ed altri operatori con unica eccezione proprio per gli utenti Iliad. Gli utenti del quarto quarto operatore italiano potevano aderire alla medesima promo al corso di 7,99 euro al mese oppure alla tariffa base con 30 GB. Adesso però, Bery Mobile ha deciso di rimborsare la quota di 1€ aggiuntivo per questo mese a chi aveva scelto la tariffa disponibile in precedenza. A partire dal prossimo mese sarà poi possibile passare automaticamente a qualsiasi promo disponibile senza alcun costo direttamente dall’app. La promo Very Mobile di 100 GB ha un costo di attivazione di 5 euro oltre ai 6,99 euro per il primo mese. La spedizione della Sim a casa è gratuita ed è fruibile anche in Unione Europea con 3,3 GB a disposizione dell’utente.



