IL DECRETO SENZA PRECEDENTI DELLA CHIESA USA IN CALIFORNIA: COS’È SUCCESSO E PERCHÈ C’ENTRANO LE RETATE ICE

Non c’è dubbio che metodi e azioni molto aggressive dell’ICE negli Stati Uniti – Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale nata per il rispetto delle leggi sull’immigrazione – abbiano provocato polemiche e controversie anche fuori dall’America: fa però specie vedere il vescovo della Diocesi di San Bernardino in California, mons. Alberto Rojas, arrivare a sospendere di fatto le Sante Messe per questa domenica 13 luglio 2025 (e per le prossime) in modo da difendere i fedeli cattolici di origine latina da eventuali retate di arresti ed espulsioni delle forze dell’ordine inviate da Washington.

Come per quasi tutto quello che riguarda le politiche di Donald Trump, anche il caso della Chiesa californiana emerge con prepotenza alle cronache internazionali mettendo al centro una disputa morale non da poco: difendere gli immigrati irregolari (o presunti tali) dalle retate ICE, o evitare di avallare l’illegalità lavorando ulteriormente sulla rete di protezione e il rispetto dei diritti umani anche in caso di arresto.

È un tema centrale per la politica interna americana, specie in California dopo le retate e gli scontri emersi successivamente con gli attivisti e alcune bande di latinos per le strade degli Stati a sud negli USA: la lettera di dispensa scritta dal vescovo lo scorso 8 luglio è ormai in vigore e ha ampliato le polemiche sul tema ICE e sulle espulsioni (in inglese, “deportation”) fuori dai confini americani nei campi già molto discussi da ong e associazioni per i diritti umani.

«Il sabato è per l’uomo, e non l’uomo per il sabato»: si fonda su questo assunto della Bibbia il tema chiave del vescovo Rojas nella lettera che arriva a dispensare i fedeli cattolici dalla Messa domenicale, o comunque dalle celebrazioni nei giorni di precetto, in quanto si avrebbe il timore di misure di controllo dell’immigrazione fuori dalle chiese.

Due settimane fa alcuni agenti federali dell’ICE hanno prelevato ed espulso migranti latinos fuori dalla chiesa locale ad est di Los Angeles, sempre in California. Già una lettera di condanna era giunta lo scorso 23 giugno, ma dalla diocesi di San Bernardino si è scelto di “osare” un decreto di dispensa dalla messa, il momento centrale della settimana per la fede cattolica.

PROTEZIONE PER I CATTOLICI “LATINOS” O AVVALLO DELL’ILLEGALITÀ?

Come recita dunque la lettera della Diocesi, tutti coloro che hanno timore di misure di controllo, «sono dispensati dall’obbligo di partecipare alla Messa domenicale»: secondo un altro membro della Chiesa USA monsignor Mark Joseph Seitz, presidente Commissione servizi ai migranti e ai rifugiati – in aperto scontro, per la maggioranza della Conferenza Episcopale americana, contro la Presidenza Trump – in questi mesi si starebbe verificando la sospensione dei diritti fondamentali e inalienabili il che impone decisioni “straordinarie”.

«Se rischiate, non venite a Messa, siete dispensati»: questo il fulcro della lettera scritta dal vescovo di San Bernardino (messicano naturalizzato statunitense, ndr) e ora al centro delle discussioni dentro e fuori la Chiesa americana. Al netto della complessità di un decreto ecclesiastico che si applica a chiunque si sente in “pericolo”, l’affondo di mons. Rojas contro la Presidenza Trump non lascia indifferenti.

Se da un lato infatti anche in Italia il quotidiano cattolico “Avvenire” saluta positivamente la scelta “choc” della Diocesi di sospendere addirittura l’obbligo di precetto della Santa Messa, non tutti in America e fuori concordano con le istanze pratiche di Rojas: si ha infatti il rischio di, indirettamente, avallare le illegalità in materia di immigrazione negli Stati Uniti.

Se infatti occorre discutere dei metodi usati dall’ICE – al netto degli arresti e delle espulsioni, occorre sempre mantenere saldi i diritti umani minimi e accettabili – il pericolo con la dispensa dalla Messa (appellatosi al Diritto Canonico) è l’eventuale legittimare l’irregolarità di entrare in un Paese senza permesso o diritti.

Invece di produrre un sostegno umano, religioso e sociale per favorire un possibile cammino di regolarizzazione, il decreto messo in atto dalla Diocesi di San Bernardino rischia di rendere “normale” lo status di clandestinità, tra l’altro sospendendo l’elemento chiave della fede, ovvero l’eucaristia. La questione resta aperta e le difficoltà per tanti cittadini latinos in California permane, tra una “compassione sociale” e un cammino di responsabilità e integrazione che unisca le leggi con i diritti umani.