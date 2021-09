Vescovo esorcista si innamora di scrittrice erotica satanica/ Sacerdote si spreta

Decisamente curioso quanto avvenuto in Spagna, dove un vescovo esorcista ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo essersi innamorato di una donna che nella vita fa la scrittrice di romanzi hot a sfondo satanico. Come riferiscono i colleghi di Fanpage, il protagonista di questa vicenda stramba è tale Xavier Novell Gomà, 52enne vescovo, fino a pochi giorni fa, di Solsona, cittadina della Catalogna a pochi passi da Barcellona. “E’ una sorpresa”, ha commentato un prete della diocesi locale.

Sicuramente non è la prima volta che un religioso decide di mettere da parte l’abito talare per amore, e soprattutto negli ultimi tempi abbiamo riportato più volte notizie di questo tipo, ma la particolarità è che appunto la fiamma dell’ex uomo di Chiesa, la 38enne divorziata Silvia Caballol, è una scrittrice di libri come “L’inferno della lussuria di Gabriel”. Come sottolinea Fanpage, Xavier Novell era ritenuto in Spagna una delle figure di maggiore spicco del mondo ecclesiastico spagnolo, nominato dal Papa emerito Benedetto XVI nel 2010 a soli 41 anni, divenendo di fatto il più giovane nella sua categoria in tutto il territorio iberico.

VESCOVO ESORCISTA SI INNAMORA DI SCRITTRICE HOT: LA VERITA’ SCOPERTA DALLA STAMPA LOCALE

Era inoltre ben noto per i suoi esorcismi, nonché le prese di posizione forti nei confronti degli omosessuali, con tanto di proposte di “rieducazione” dei fedeli gay. Novell si era inoltre schierato apertamente contro l’aborto e in favore dell’indipendenza della Catalogna.

Le dimissioni sono state presentate lo scorso 23 agosto, accolte da Papa Francesco, motivando la sua scelta per “motivi strettamente personali”, ma questo lunedì il sito Religion Digital, notizia poi ripresa anche da importanti quotidiani nazionali, a cominciare da El Pais, ha svelato appunto la verità, che il religioso ha deciso di dismettere l’abito talare per amore verso la Caballol. La diocesi di Salsona non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, spiegando la sua posizione attraverso apposito comunicato stampa, mentre diversamente ha agito la stampa iberica, che ha fornito appunto questi inediti particolari sulla nuova vita dell’ormai ex vescovo.

