Vespa “No raccomandazioni, solo ordini”/ Agli italiani “serve” uno stato autoritario?

Ieri sono arrivate le nuove linee guida per il vaccino Astrazeneca, mossa necessaria dopo il clamore mediatico legato alla tragica scomparsa di Camilla Canepa, la studentessa ligure affetta da una malattia genetica morta dopo la somministrazione del farmaco anglosvedese. E, come dicevamo, si è riacceso il dibattito su Vaxzevria ma non solo: sui social e sui quotidiani si è tornati a parlare del dilemma raccomandazione-ordine…

Oggi, su Quotidiano Nazionale, Bruno Vespa ha analizzato la decisione del Comitato tecnico scientifico di assegnare Astrazeneca solo per gli over 60 e la seconda dose con Pfizer-Moderna anche a chi ha avuto la prima con Vaxzevria. Stessa sorte per Johnson & Johnson. Il ministro Speranza ha tradotto il parere in un’ordinanza, optando per una soluzione radicale. E Bruno Vespa è netto: «Basta raccomandazioni. Agli italiani servono ordini».

Agli italiani “serve” uno stato autoritario?

Il dibattito sulla necessità di uno Stato “autoritario” sorge andando a rivedere quanto accaduto gli scorsi mesi. Come ben sappiamo, il ministro Speranza nella circolare del 7 aprile ha fatto sue le indicazioni del Cts, raccomandando un uso preferenziale del vaccino Astrazeneca per i maggiori di 60 anni, senza vietarlo per la popolazione dai 18 ai 59 anni. «Il mitico Piercamillo Davigo sostiene giustamente che in Italia non basta dire che una cosa è vietata: bisogna aggiungere “severamente vietata” per avere un minimo di credibilità», l’analisi di Bruno Vespa. E infatti il vaccino Astrazeneca, in particolare negli Open day, è stato utilizzato senza remore per gli under 60, uomini e donne, nonostante il recente monito del presidente Aifa Palù, il quale ha ribadito che Astrazeneca non va dato alle donne che prendono la pillola e seguono un’altra terapia ormonale. Le nuove linee guida per il vaccino anglo-svedese giunte ieri ordinano, impongono, l’utilizzo solo per gli over 60 e non ci sarà la possibilità di somministrarlo ad altre fasce d’età. La raccomandazione non è (più) sufficiente? È necessario ricorrere a soluzioni tranchant per evitare qualche deviazione nel percorso? Il dibattito è aperto, senza dubbio, ed è destinato a proseguire a lungo. Figurarsi se tornerà di moda l’ipotesi di un obbligo vaccinale…

