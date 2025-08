Nel sito nucleare della Carolina del Sud sono state trovate delle vespe radioattive con dei livelli di radiazioni superiori di molto a quelli letali

Scoperta choc presso un sito nucleare della Carolina del Sud, Stati Uniti: sono state rinvenute delle vespe radioattive. Come si legge sui media americani, la notizia è stata comunicata in via ufficiale dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che ha appunto spiegato di aver ritrovato nelle scorse settimane un nido di vespe radioattive con dei livelli di radiazione di dieci volte superiori a quelli che una persona può sopportare. La terribile scoperta è stata effettuata presso l’impianto di Savannah River, dove in passato si producevano armi nucleari e che attualmente viene utilizzato per stoccare le scorie radioattive.

Dazi effettivi USA: scadenza slitta al 7 agosto 2025 tranne Canada/ Regge accordo Trump-UE, ecco cosa cambia

Secondo quanto riferisce l’agenzia federale per proteggere l’ambiente le radiazioni “hanno energia sufficiente per colpire gli atomi delle cellule viventi e quindi danneggiarne il materiale genetico”, di conseguenza possono uccidere le cellule attraverso il cancro. Come hanno fatto quindi queste vespe a sopravvivere? Una domanda a cui stanno cercando di dare una risposta gli scienziati e gli addetti ai lavori, nel frattempo il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha spiegato che il ritrovamento insolito è avvenuto lo scorso 3 luglio, praticamente un mese fa, nella zona dove ci sono i serbatoi nell’area F.

SCENARIO UCRAINA/ “Putin risponde alle minacce di Trump e l’ultimatum si avvicina…"

Secondo quanto si legge sul rapporto, il nido è stato distrutto, attraverso la classica schiuma, “per uccidere le vespe” e in seguito è stata effettuata un’analisi per scoprire quanto fossero contaminati gli insetti e si è scoperto che registravano un tasso “superiore di 10 volte ai valori di contaminazione totale” stabiliti dalle normative federali. Nonostante questa “potenza”, le vespe sono comunque morte, visto che la Savannah River Mission Completion ha fatto sapere che “non sono state trovate vespe sul nido”.

VESPE RADIOTTIVE NEL SITO NUCLEARE SUD CAROLINA: “CONTAMINAZIONE PRE ESISTENTE”

Il rapporto del dipartimento ha concluso spiegando che il nido di vespe radioattivo era il risultato di una “contaminazione radioattiva preesistente in loco” e non di una “perdita di controllo della contaminazione” dovuta al materiale nucleare attualmente in fase di studio, di conseguenza non si sono rese necessarie ulteriori azioni di bonifica o di controllo dello stesso impianto.

STATO DI PALESTINA?/ "Troppa ipocrisia in Occidente, Israele ha già annesso Gaza e Cisgiordania"

La segnalazione in ritardo delle vespe la si deve invece “a causa del tempo necessario per indagare sulle precedenti circostanze di contaminazione delle vespe” e per raccogliere maggiori informazioni, inoltre viene fatto sapere che tale scoperta non avrà alcun impatto su tutte le altre attività inerenti l’impianto nucleare della Carolina del Sud. Dopo la produzione di trizio e plutonio-239, impiegati entrambi nelle arme nucleare, il sito di Savannah River è stato trasformato in stoccaggio per scorie e dispone di ben 22 serbatoi interrati in acciaio al carbonio, ognuno profondo sette metri, che possono contenere fra i 750.000 e i 1.300.000 galloni di rifiuti radioattivi.

VESPE RADIOTTIVE NEL SITO NUCLEARE SUD CAROLINA: IL COMUNICATO DELL’AZIENDA

Lo stesso impianto, commentando la notizia delle vespe radioattive, ha spiegato che la scoperta è avvenuta durante lo svolgimento di normali attività di routine, e che “Dopo la scoperta del nido contaminato, l’area circostante è stata messa in sicurezza e ispezionata; non è stata riscontrata alcuna contaminazione. Non si sono verificati impatti sui lavoratori, sull’ambiente o sul pubblico”.

Calma e tranquillità quindi, ma Tom Clements, direttore esecutivo del gruppo di controllo Savannah River Site Watch, appare tutt’altro che sereno: “Sono furioso come un calabrone perché SRS – ha replicato – non ha spiegato da dove provenissero i rifiuti radioattivi o se ci fosse qualche tipo di perdita dai serbatoi dei rifiuti di cui il pubblico dovrebbe essere a conoscenza”, parole rilasciate all’agenzia di stampa Associated Press. Vedremo se eventualmente verranno richieste ulteriori ispezioni o meno, ma stando al comunicato del dipartimento dell’energia a stelle e strisce ogni attività è cessata. Resta sempre la stessa domanda, come hanno fatto queste vespe a resistere a questi livelli di radiazioni così alti? Chissà.