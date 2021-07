Vestergaard alla Roma?/ Calciomercato news, il centrale piace ma ci sono gli Spurs

CALCIOMERCATO NEWS, UN CENTRALE PER MOU

La Roma vuole ripartire alla grande nella prossima stagione agli ordini del nuovo allenatore Josè Mourinho e per riuscirci i dirigenti stanno lavorando sul calciomercato in cerca di calciatori utili alla squadra. I giallorossi avrebbero bisogno anche di un nuovo difensore centrale ed il nome accostato con maggior insistenza ai giallorossi nelle ultime ore sembra essere quello di Jannik Vestergaard, di proprietà del Southampton con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima annata calcistica. Il ventottenne danese ha fatto molto bene pure con la sua Nazionale ad Euro 2020, quando è stata eliminata in semifinale dall’Inghilterra a conclusione di un cammino sorprendente, attirando su di sè gli occhi non solo della Roma ma anche di un’altra importante società del campionato inglese.

CALCIOMERCATO NEWS, CONCORRENZA SPURS

Nella passata stagione, conclusa al quindicesimo posto in Premier League, Jannik Vestergaard ha anche segnato 3 reti in 32 apparizioni complessive tra campionato e coppe con la maglia del Southampton. Stando alle indiscrezioni più recenti però la trattativa per portare Vestergaard è tutt’altro che semplice e deve ancora entrare nel vivo dato che l’ostacolo principale al buon esito dell’operazione è rappresentato al momento dalla concorrenza del Tottenham. L’ex squadra di Mourinho potrebbe far storcere la bocca al portoghese se il dirigente dei londinesi Fabio Paratici riuscirà a battere la Roma sul tempo.

