Vestiti Carnevale 2022: quali scegliere?/ Consigli: costumi per bambini e da serie tv

VESTITI CARNEVALE 2022: CONSIGLI NON RICHIESTI SU COSA INDOSSARE…

Quali sono i vestiti più adatti e consigliati per festeggiare il Carnevale 2022? Un quesito che riguarda da sempre il mondo dei più piccoli, ma anche quello degli adulti, che spesso si lasciano travolgere dallo spirito carnascialesco e recuperano l’ingenuità e la spensieratezza tipiche dell’infanzia, indossando travestimenti simpatici e divertenti. Per ciò che concerne i costumi dai 18 anni in su, vanno decisamente di moda quelli legati alle serie tv, a cominciare da “Squid Game“, che in poco tempo è divenuta la serie più vista su “Netflix”. Ovviamente, qualora la scelta ricada su questa produzione sudcoreana, è sufficiente indossare una tuta rossa con la maschera delle guardie, contraddistinta da cerchio, triangolo e quadrato, oppure una tuta verde, quella che portano i concorrenti, con tanto di numero identificativo.

L’alternativa è rappresentata da un grande classico, potremmo dire un cult: “La Casa di Carta“, che da anni descrive le vivaci rapine ideate dal “Professore” e della sua banda di criminali. Così, per riassaporare i momenti della quinta stagione da poco andata in onda su Netflix e calarsi nei panni dei suoi protagonisti, come vestiti di Carnevale 2022 si possono scegliere quelli tipici degli attori di questa serie tv, ovvero l’ormai celeberrima tuta rossa, con tanto di maschera di Salvador Dalì.

VESTITI CARNEVALE 2022: IDEE PER I COSTUMI DEI BAMBINI

Passiamo, adesso, al mondo dei bambini, che vivono questo periodo come una straordinaria occasione per divertirsi a colpi di coriandoli, ma anche di costumi originali, che consentano loro di immedesimarsi in toto nel loro personaggio preferito. Quali vestiti di Carnevale 2022 scegliere per loro? Innanzitutto, va ricordato che, a vent’anni esatti dal primo film della saga del maghetto più amato del mondo (“Harry Potter e la pietra filosofale”), il travestimento da allievo di Hogwarts è indubbiamente tra i più gettonati. Esso si ispira agli abiti indossati nel film da un giovanissimo Daniel Radcliffe: sciarpa e vestito riportano i colori tipici della Casa di Grifondoro (rosso scarlatto e oro). Inoltre, esso è completato da un mantello di colore nero con stemma sul petto, occhiali e bacchetta.

Per le bimbe, invece, è decisamente richiesto il costume di Mirabel, protagonista del film Disney Pixar “Encanto”, che racconta la storia di una famiglia di persone dotate di poteri strabilianti e residenti in un piccolo paesino abbarbicato sui monti. Mirabel pare essere l’unica a non essere dotata di super poteri, ma sarà proprio lei a fare capire a tutti che non occorre per forza possedere capacità da supereroe per risultare straordinari. Il vestito include una borsa e un abito.



