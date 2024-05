Vestito Angelina Mango all’Eurovision 2024, chi è lo stilista?/ Marco De Vincenzo direttore creativo di Etro

Vestito Angelina Mango all’Eurovision 2024: Etro e Marco De Vincenzo curano il look della cantante

Angelina Mango debutta ufficialmente sul palco dell’Eurovision 2024 oggi, giovedì 9 maggio, esibendosi durante la seconda semifinale pur non essendo in gara essendo già una finalista. All’Eurovision, tutto è importante: dalla canzone al look e Angelina Mango non ha lasciato nulla al caso. A seguirla in questa straordinaria avventura è lo stylist Nick Cerioni, amatissimo dalle star, da Achille Lauro ai Maneskin e che ha seguito Angelina Mango anche al Festival di Sanremo 2024 così come lo stilista che ha realizzato il vestito di Angelina Mango anche per l’Eurovision 2024.

I look di Angelina Mango all’Eurovision 2024 sono tutti firmato da Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro che, dopo aver seguito Angelina durante l’avventura a Sanremo, la sta seguendo anche durante l’avventura europea. Originario di Messina, si è fatto conoscere lavorando per Fendi ed ora sta portando avanti il nome di Etro.

Look angelina Mango all’Eurovision 2024: i segreti di Marco De Vincenzo

Con i propri look, Angelina Mango esalta la leggerezza dei suoi anni. Abiti frizzanti, unici ed originali come la sua personalità che sfoggia sul palco. A confermarlo sono gli abiti scelti per incantare il pubblico dell’Eurovision 2024 realizzati da Marco De Vincenzo di Etro che, esattamente come accaduto per Sanremo, ha cercato di realizzare i desideri stilistici della stessa Angelina che, pur essendo giovanissima, ha le idee chiare su ciò che desidera trasmettere al pubblico.

“Angelina e il suo team avevano un’idea ben precisa che abbiamo contribuito a portare sul palco e devo ammettere che alla prima esibizione sono rimasto letteralmente inchiodato perché la personalità ha vinto su tutto e l’ immagine dell’ artista si è fusa pienamente con quello che voleva dire e portare all’Ariston”, ha raccontato lo stilista in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud. Lavoro di squadra che sta accompagnando Angelina all’Eurovision 2024 dove spera d’incantare con musica e look.

