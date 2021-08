Vestito prende fuoco ai fornelli: morta Aurelia Rita Del Gaudio/ Marito ustionato ma…

Nei giorni scorsi il cuore di Aurelia Rita Del Gaudio, magistrato molto apprezzato a Bologna, ha smesso di battere per sempre. La donna era ricoverata da quattro giorni nel reparto grandi ustionati del Bufalini di Cesena dove era finita d’urgenza due domeniche fa in seguito ad un terribile incidente domestico. La donna, 72 anni, insieme al marito con il quale era sposata da oltre un ventennio aveva fatto ritorno dalle ferie estive nel loro appartamento di via Delle Rose. Poco dopo le 17, mentre si trovava in cucina alle prese con i fornelli, qualcosa è andato storto.

Fabrizio Corona, avviso di garanzia/ "A processo gli rompo il cul*! Caso Grillo…"

Secondo una prima ricostruzione, il vestito della donna avrebbe preso accidentalmente fuoco iniziando a bruciare. Aurelia avrebbe subito urlato aiuto al marito Franco Tarlà che in quel momento si trovava in un’altra stanza. Giunto sul posto, l’uomo si sarebbe trovato davanti ad una scena choc: la moglie era totalmente avvolta dalle fiamme. Ha tentato quindi di gettarsi addosso a lei al fine di spegnere le lingue di fuoco ma è stato vano. Solo l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere l’appartamento in sicurezza mentre i due coniugi, entrambi gravemente ustionati, venivano trasportati in codice rosso in ospedale.

Bollettino vaccini Covid oggi 16 agosto/ Perno: "Vaccinare giovani è fondamentale"

VESTITO PRENDE FUOCO: MORTA AURELIA RITA DEL GAUDIO, LA DISPERAZIONE DEL MARITO

Aurelia Rita Del Gaudio era stata trasportata prontamente al Bufalini dove però è deceduta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Il marito Franco è invece ricoverato a Bellaria con ustioni a mani e piedi. Fortunatamente le sue condizioni migliorano ma solo fisicamente. Raggiunto da Il Resto del Carlino, al telefono si è limitato a sussurrare: “Con lei ho trascorso gli anni più belli della mia vita. Io e Aurelia eravamo una coppia affiatata e felice. Ora non so come farò a vivere senza”.

Aurelia Rita Del Gaudio dopo essere diventata avvocato e aver vinto un concorso in magistratura era diventata presidente aggiunto dell’ufficio gip di Bologna. Era poi passata al tribunale di Brescia e infine di Bergamo dove è stata presidente della sezione penale. Dal 2012 era in pensione. Intanto sulle cause del grave incidente domestico costatele la vita sono in corso le indagini e saranno fatti degli accertamenti. In procura sarà depositata la relazione dei vigili del fuoco. Non si conosce ancora la data del funerale.

Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 16 agosto: aumentano ricoveri in TI

© RIPRODUZIONE RISERVATA