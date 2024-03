Vetrina spaccata con auto e merce rubata/ Il servizio sui furti ad Arzano a Striscia la Notizia

A Striscia la Notizia l’inviato Luca Abete si occupa del caso dei furti fuori controllo ad Arzano, in provincia di Napoli. Una banda non ancora identificata ha messo in atto un sistema che purtroppo ha finora funzionato. Con un’auto probabilmente rubata viene colpita in retromarcia la vetrina dell’attività commerciale presa di mira, poi in fretta e furia i ladri entrano all’interno di quest’ultima e rubano la merce, oltre a svaligiare la cassa.

Le immagini trasmesse in esclusiva dal tg satirico di Canale 5 mostrano proprio i malviventi mettere in atto il saccheggio, per poi darsi alla fuga. Le vittime sono state diverse. Tra queste anche un bar tabacchi, il cui gestore ha raccontato proprio ai microfoni del programma la disavventura subita. In molti hanno chiesto in tal senso giustizia per quanto subito. Anche la Polizia avrebbe a disposizione il materiale video in questione, ma finora non è riuscita a fermare i ladri.

Vetrina spaccata con auto e merce rubata: Striscia la Notizia va dalla sindaca di Arzano

Luca Abete di Striscia la Notizia ha chiesto delucidazioni alla sindaca di Arzano, Vincenza Aruta, per quanto riguarda i furti tramite il meccanismo della vetrina spaccata con un’auto. La prima cittadina qualche settimana fa aveva affermato che il problema non era tale in quanto le autorità competenti ne erano a conoscenza e lo stavano gestendo. Un pensiero che ha ribadito anche dopo gli ulteriori episodi. “Ci sono lavori in corso affinché sia tutto sotto controllo”, ha affermato ai microfoni del tg satirico di Canale 5.

Le sue parole tuttavia non convincono gli esercenti commerciali del Comune in provincia di Napoli, che temono di essere ancora vittime della banda. I danni causati finora da quest’ultima infatti sono stati ingenti e nessuno vuole rischiare di essere il prossimo. Alle autorità e alla politica viene chiesto dunque di garantire la sicurezza.











