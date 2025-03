Primo incontro a Cortina per il nuovo format “Vette e onde”, ossia montagne e mare, indagate tra futuro e tradizione. Si tratta di una serie di incontri organizzati da MC International in collaborazione con Arzanà (dopo Cortina si proseguirà a Cattolica, Livigno e Positano) dedicati all’ospitalità, interpretata tra architettura e design, visioni innovative e strategie per il settore.

La classifica delle città più maleducate di Italia: i primi posti sono impensabili

Ospitalità, benessere, nuovi modi di stare bene con se stessi e con gli altri: questi i temi analizzati nell’ambito del progetto, incontri “dedicati all’esplorazione e alla creazione di nuove forme di ospitalità e residenza”. Si vuole esplorare come il connubio tra architettura, design e ambiente naturale possa trasformare il concetto di luogo e ospitalità, creando quello stile di vita unico che offre il nostro Paese.

NEVE & MONTAGNA/ Quel turismo invernale che aiuta i territori (e non minaccia l’ambiente)

Al dibattito di Cortina hanno partecipato tra gli altri Giorgio Bianchi (GBD di PKF Hospitality Group), Arnaldo Aiolfi (AD e CEO di ClubMed Italia & EMEA), Odile Decq (Founder di Odile Decq Studio), Raffaella Peloso (Head of Valuation & Advisory Hotels Italy di CBRE) e Graziano Debellini, presidente TH Group.

“Sono tre i nostri cardini dove far girare il futuro – ha detto Debellini -: recupero del patrimonio culturale e storico dei luoghi, formazione di alto livello attraverso collaborazioni con università come Ca’ Foscari, e destagionalizzazione delle mete turistiche con un’offerta diversificata di esperienze”. “Creare momenti indimenticabili di felicità per i nostri clienti – ha aggiunto Aiolfi -. Vogliamo diventare il brand lifestyle più desiderato al mondo, garantendo un’esperienza trasformativa per il nostro team e un’attenzione speciale alla qualità della vita dei nostri dipendenti”.

Si chiama scala del Paradiso ed è in assoluto la passeggiata più bella di Italia: tutti i segreti

L’appuntamento di Cortina è stato anche momento di confronto per architetti e designer, impegnati a ridisegnare gli spazi dell’ospitalità. “L’architettura deve contribuire a creare un’ospitalità sostenibile, valorizzando il genius loci e ponendo l’uomo al centro”, ha detto Odile Decq.

A Cortina ha debuttato anche la Wunderkammer, un’installazione itinerante che toccherà anche le prossime location di Vette e onde. “Abbiamo creato una vera e propria stanza immersiva, con pareti di schermi ad alta definizione, soffitto e pavimento a specchio. Il visitatore viene travolto da video emozionali che lo trasportano in una baita in quota o in riva al mare, mentre suoni e profumi completano l’esperienza sensoriale”, ha spiegato Marisa Corso di MC International, azienda specializzata nei settori dell’architettura e del design.

Il progetto è stato sviluppato da quattro ambassador di Vette e Onde Experience: Monica Gasperini e Ambra Piccin, che rappresentano rispettivamente mare e montagna, Andrea Forni, architetto di Livigno, e Sabrina Masala, testimonial della Costiera Amalfitana.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI