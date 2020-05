Vettel alla Mercedes?/ Ecclestone benedice la coppia con Hamilton, “un super team”

Pubblicità

Annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con la Ferrari alla fine della stagione 2020 della Formula 1 sono tante le voci che riguardano il prossimo futuro di Sebastian Vettel, in attesa che lo stesso tedesco torni in pista con la rossa per un ultimo valzer. Fin dai primi giorni, per il pilota tedesco 4 volte campione del mondo sono emersi diversi scenari, futuri, dal ritiro all’approdo alle competizioni USA, fino a pure un possibile passaggio alla Mercedes, a cui lo stesso team principal Toto Wolff aveva sostanzialmente aperto, affermando di “non poter ignorare” la nuova disponibilità di Vettel. Parole che avevano suscitato un certo rumore tra i fan del tedesco, che pure difficilmente vedono come possibile una convivenza tra Vettel e Hamilton in casa delle Frecce d’argento. E pure è scenario, che l’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone ha pure “benedetto” in questi giorni.

VETTEL ALLA MERCEDES? ECCLESTONE DICE SI

Intervenuto ai microfoni della tv tedesca RTL, l’ex boss del circus della Formula 1 ha dato il suo benestare a un’ipotetica coppia Vettel-Hamilton in Mercedes per le prossime stagioni: tra i due non dovrebbero sorgere grandi difficoltà, benché pure in pista in passato non siano mancati screzi e colpi bassi (indimenticabile quanto occorso a Baku nel 2017). Per Ecclestone: “Loro due vanno d’accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Due piloti così eccezionali formerebbero sicuramente un super team. Non riesco ad immaginare che l’impegno di Vettel e Hamilton crei preoccupazioni. E so che Vettel amerebbe sfidare Lewis alla pari”. Dunque nessun problema di convivenza, anzi l’arrivo di Sebastian Vettel a Mercedes farebbe bene all’intero movimento della F1: “Vorrei vedere Sebastian su una Mercedes. Sarebbe positivo per la Formula 1 nel suo complesso se potesse competere contro Lewis Hamilton lì. Sarebbe favoloso per gli spettatori”.



