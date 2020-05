Vettel alla Mercedes?/ Modena: “Niente Frecce d’argento, Seb si ritirerà” (esclusiva)

Pubblicità

Con l’annuncio del mancato rinnovo di contratto con la Ferrari a fine della stagione 2020 della Formula 1 ecco che ancora si attende di conoscere quale sarà il futuro di Sebastian Vettel. La rossa infatti ha già comunicato che sarà Carlos Sainz Jr a prendere il posto del tedesco l’anno prossimo, mentre ancora non si conoscono le intenzioni dello stesso Seb, che raccontando del mancato rinnovo pure pareva star considerando l’ipotesi di appendere il casco al chiodo. Ma pure un pilota come Vettel ha ancora molto da dare alla Formula 1: ecco allora tante voci e indiscrezioni sul suo futuro, pure in Mercedes. Ad aprire all’ipotesi dell’arrivo di Vettel in Mercedes solo pochi giorni fa era stato lo stesso team principal Toto Wolff, ma tra smentite e correzioni, ben poco di certo è ancora emerso. E dire che le alternative per il tedesco pure non mancano. Per parlare dunque del futuro di Sebastian Vettel come del suo possibile approdo in Mercedes abbiamo sentito Stefano Modena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Vettel – Mercedes: matrimonio possibile la prossima stagione? Non credo che ci siano le condizioni perchè questa cosa possa avvenire, perchè Vettel possa andare alla Mercedes.

Se Vettel arrivasse alle Frecce d’Argento ci potrebbero essere problemi di coesistenza con Hamilton? Penso proprio di sì, tra Vettel e Hamilton si potrebbe veramente creare una rivalità, un dualismo molto forte.

Forse si avvicina solo il momento del suo ritiro… Credo che alla fine Vettel possa arrivare a questa scelta, a meno che decida di andare a correre in America come ha fatto Alonso.

Potrebbe essere George Russell il prossimo compagno di squadra di Hamilton? Perchè no il prossimo anno ci potrebbe essere proprio lui, nell’attesa di raccogliere il testimone da Hamilton. Anche Hamilton infatti non è eterno e una volta eguagliato il record di titoli mondiali vinti da Schumacher potrebbe ritirarsi.

Chi potrebbe sedere ancora al volante della Mercedes? Un giovane del vivaio Mercedes, del resto i piloti giovani spesso fanno grandi cose. Ricordiamo lo stesso Hamilton ad esempio…

Non sarebbe bello però una grande cosa un pilota tedesco al volante di una macchina tedesca? Ci dovrebbero essere troppe varianti, troppe cose che dovrebbero andare bene per questo matrimonio Vettel-Mercedes. Non mi sembra una cosa possibile…

Come giudica in ogni caso la carriera di Vettel? Una grande carriera visto che poi ha vinto quattro titoli mondiali.

Ma alla Ferrari forse non è stato proprio così… E’ difficile andare bene alla Ferrari. L’unico pilota che ci è riuscito è stato Schumacher. Ma oltre al suo grande talento è stato agevolato anche da una una grande equipe di tecnici che hanno lavorato con lui, sono stati messi a disposizione per il pilota tedesco!

(Franco Vittadini)



