Vettel lascia la Ferrari/ Modena: “Seb mai entrato nel cuore dei tifosi” (esclusiva)

E’ la notizia shock di questa mattina: dopo prolungate trattative, Sebastian Vettel ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la Ferrari e dunque a fine stagione lascerà la scuderia del Cavallino Rampante. Nella nota ufficiale, pubblicata dalla scuderia di Maranello questa mattina, si parla di una decisione serena e consensuale, la “constatazione, comune e amichevole” che i cammini del tedesco e della rossa non convergevano più: dunque matrimonio finito, pur dopo 5 anni di successi (tanti) e rimpianti (per il titolo mondiale, mai arrivato). Ma annunciato l’abbandono ecco che sorgono subito parecchi nodi e domande: quale sarà il destino di Vettel, che nel messaggio pare non abbia escluso anche la possibilità di ritirarsi? E quale sarà il prossimo compagno di squadra di Charles Leclerc alla Ferrari per la stagione 2021 della Formula 1?. Per provare a dare una risposta a questi interrogativi abbiamo sentito Stefano Modena: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Sebastian Vettel lascia la Ferrari: se l’aspettava? E’ una cosa che ci si poteva aspettare perchè ormai Vettel non poteva dare più niente alla Ferrari. Non rientrava più nei piani della macchina di Maranello

Quali sono secondo lei i veri motivi del suo addio alla Rossa? Vettel ormai non era più il pilota su cui puntava di più la Ferrari, la sua prima guida.

Pensa che abbia influito quindi su questa decisione la conferma di Leclerc? Leclerc era ed è il pilota che va più forte, il pilota su cui la Ferrari punta per il futuro. E’ normale che questa sia stata la cosa principale dell’addio di Vettel.

Come giudica i suoi cinque anni alla Ferrari? Diciamo che senza certi errori sia da parte della scuderia che di Vettel, si poteva anche arrivare a vincere un titolo mondiale!

Dove potrà finire il tedesco? Possibile l’addio alle corse? Se andasse alla Mercedes sarebbe chiuso da Hamilton, se tornasse alla Red Bull ci sarebbe Verstappen che non molla mai, è un vero combattente, un vero martello. Alla Ferrari non resterà. Secondo me quindi dopo quattro titoli mondiali vinti la cosa migliore che Vettel faccia è che si ritiri. Magari pensando anche alla famiglia. Arrivano sempre quei momenti in cui bisogna prendere queste decisioni…

Chi potrà essere il suo successore alla Ferrari? Vedo bene Ricciardo che anche con Vettel aveva fatto bene. E’ competitivo, corre forte, lavora per il team, è tranquillo, simpatico. Sarebbe il pilota giusto da affiancare a Leclerc.

Si può dire che Sebastian Vettel sia entrato nel cuore dei tifosi della rossa? No direi proprio di no, è sempre stato freddo, non è entrato mai nel cuore dei tifosi della rossa. Come Raikkonen, gli stessi Massa, Barrichello, Alonso. Per entrare nel cuore dei tifosi della Ferrari bisogna vincere o fare spettacolo. Come era Gilles Villeneuve, Schumacher, lo stesso Alesi, che aveva un pizzico di italianità. Anche Alboreto ovviamente. Vettel non è entrato nel cuore dei tifosi della Rossa…

(Franco Vittadini)



