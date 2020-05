Vettel non rinnova con la Ferrari/ E’ ufficiale: sarà divorzio alla fine del 2020

Pubblicità

Diverse voci e indiscrezioni si erano rincorse nella notta sui media tedeschi ma è di solo pochi minuti fa la comunicazione ufficiale per cui Sebastian Vettel non rinnoverà con la Ferrari a fine stagione. Sarà dunque divorzio tra il tedesco e la rossa, dopo 6 anni ricchi di emozioni ma anche di delusioni e mancati traguardi e l’impressione che si riceve dalla nota è che si tratti di un addio senza grandi pianti e rancori. Lo dice esplicitamente anche il team principal Binotto in seguito della breve nota ufficiale, pubblicata sul sito della Scuderia: “Non c’è stato un motivo specifico che ha determinato questa decisione bensì la comune e amichevole constatazione che è arrivato il momento di proseguire il nostro cammino su strade diverse per inseguire i nostri rispettivi obiettivi”. E lo stesso Vettel ha rimarcato che dietro alla decisione di non rinnovare con la Ferrari non vi siano considerazioni di tipo economico, ma semplicemente la constatazione che il matrimonio, durato 6 anni è ora finito. Anzi pure leggendo tra le parole del tedesco, scritte nel comunicato, non si esclude alcun scenario per il futuro del pilota di Heppenheim, forse anche quello del ritiro dalla Formula 1: “Quello che è accaduto in questi ultimi mesi ha portato tanti di noi a fare delle riflessioni su quelle che sono davvero le priorità della vita: c’è bisogno di immaginazione e di avere un nuovo approccio a una situazione che è mutata. Io stesso mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia realmente essenziale per il mio futuro”.

VETTEL NON RINNOVA CON LA FERRARI: CHI VERRA’ NEL 2021 ALLA ROSSA?

Dopo dunque le tante indiscrezioni che volevano come prossimo il rinnovo di contratto tra Vettel e la Ferrari, corroborate dalle parole di Binotto di qualche settimana fa e le conferme dello stesso tedesco (che recentemente ha ribadito il suo desiderio di vincere un titolo mondiale al volante della Rossa), ecco l’annuncio che di certo ha spiazzato parecchi tifosi della scuderia di Maranello come dello stesso pilota. Dopo dunque 6 belle stagioni, dove non sono mancate le vittorie ma è mancato il tanto sospirato titolo mondiale, è tempo che le strade si dividano: prima però il tempo di un ultimo valzer. Il rapporto tra la Rossa e il tedesco infatti terminerà con la stagione 2020, campionato che ricordiamo ancora di fatto non è partito per via dell’esplodere dell’emergenza coronavirus. Certo ora con questa notizia vi sarà ancor più voglia di trovare al più presto in pista, per un ultimo ballo tra Sebastian e la sua SF1000, prima che questa passi nelle mani di altri. E chi potrebbe prendere ora il posto del tedesco? Difficile dirlo: gli scenari sono tantissimi. Di certo la Scuderia di Maranello dovrà però mettersi al lavoro per il campionato 2021: sarà necessario ripartire dall’unica certezza che è Leclerc e da qui costruire di nuovo una accoppiata vincente.



