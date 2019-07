Vettel partirà ultimo GP Germania 2019/ Video F1, Ferrari out Q1: problemi al turbo?

Incubo senza fine per Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari non ha preso parte alle qualifiche del GP di Germania 2019 di Formula 1. Si parla di problemi al turbo per la SF90 del tedesco. Questo il primo colpo di scena delle qualifiche. Vettel era sceso in posta a bordo della sua monoposto per il Q1, ma ha subito accusato problemi. «Procedi lentamente», gli hanno detto dai box. E quindi ha imboccato la pit-lane. I meccanici hanno subito controllato il sistema di raffreddamento della Ferrari, sperando di riuscire a risolvere i problemi in tempo, ma invece il pilota tedesco è stato costretto a scendere dalla monoposto. Scatterà ultimo, dunque, in gara. E pensare che l’anno scorso ad Hockenheim aveva conquistato la pole position, invece quest’anno partirà ultimo. Ma in effetti l’incubo di Vettel è cominciato l’anno scorso in Germania con quell’incidente che ha spianato la strada a Lewis Hamilton verso il Mondiale.

FERRARI, VETTEL PARTIRÀ ULTIMO GP GERMANIA 2019

Da allora Sebastian Vettel è entrato in una crisi che non sembra avere fine. Grande la delusione per il pilota della Ferrari, chiamato ad una grande rimonta domani. Da capire ancora quali siano effettivamente i problemi che hanno messo la rossa fuorigioco, potrebbe trattarsi del turbo, ma si attendono conferme dalla Scuderia di Maranello. Resta al momento quella che è una “beffa”, considerando la competitività di Charles Leclerc. Il lavoro ai box sulla macchina è stato frenetico poi hanno dovuto alzare bandiera bianca a tre minuti dalla chiusura del Q1. Cosa c’è di peggio che cominciare all’ultimo posto la gara nel Gran Premio di casa? Dovrà spiegarlo Vettel, anche se la domanda che più conta al momento riguarda la sua monoposto e il lavoro che dovrà fare la Ferrari per metterlo in condizione di provare davvero a fare l’impresa con una rimonta. Gli stimoli non mancano o almeno lo sperano i tifosi della Ferrari.

We had a turbo related problem on #Seb5’s car. Quali is over for him. #GermanGP — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 27, 2019

La maldicion de Vettel llega a casa. Problemas en el turbo y no salió en la Quali, saldrá último en la carrera.

No es fácil librar batallas psicológicas, pero al chico se le va esto de las manos… ahora ya abandona el circuito cabizbajo. pic.twitter.com/1PVppm41Pg — Jorge Ventosilla (@kokeJVL) July 27, 2019





