Vettori VS Holland/ Diretta streaming video DAZN: The Italian Dream nella gabbia

DIRETTA VETTORI VS HOLLAND: NUOVO AVVERSARIO PER IL TRENTINO

Vettori VS Holland sarà la diretta più attesa della notte tra sabato 10 aprile e domenica 11 aprile per l’appuntamento dell’UFC Fight night in programma a Las Vegas. Dopo oltre cinque mesi dopo l’ultima eccellente prova nell’ottagono contro Hermansson, The Italian dream, numero 6 al mondo per la MMA, torna di nuovo protagonista, pronto a superare l’ennesimo rivale e dunque proseguire nella sua scalata al vertice. È dunque grande attesa per il lottatore trentino, sempre pronto a mettersi in mostra: il suo scontro contro Kevin Holland, decimo nel ranking mondiale, sarà poi main event della serata e stando alle ultime previsioni, l’incontro non dovrebbe avere inizio prima delle ore 23.00 circa, naturalmente secondo il fuso orario italiano. Dovremo dunque attendere la tarda serata per vedere The Italian Dream compiere l’ennesima impresa nell’ottagono, che lo vede sempre più unica star, dopo anche gli ultimi eccezionali successi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ricordiamo a tutti gli appassionati delle MMA che la diretta di Vettori VS Holland non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile nella notte inoltrata italiana in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN. Segnaliamo che l’applicazione, è disponibile su dispositivi mobili come Pc, Tablet e smartphone, ma pure su smart tv, con connessione a internet.

DIRETTA VETTORI VS HOLLAND: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola all’ottagono per la diretta tra Vettori e Holland, occorre però dare un miglior contesto all’incontro di MMA che ci attenderà questa notte a Las Vegas. Come abbiamo accennato prima, la sfida è calda per The Italian Dream, che da sesto nel ranking mondiale, vuole ancora scalare la vetta per potersi giocare poi il titolo iridato al più presto. Di contro il lottatore trentino avrà però l’americano Kevin Holland, che pure solo in extremis ha accettato l’invito dell’azzurro. Da programma infatti Marvin Vettori avrebbe dovuto affrontare il numero 5 al mondo Darren Till, ma dieci giorni prima dell’incontro “The Gorilla” si è tirato indietro, avendo subito la frattura della clavicola. Il ritiro dell’inglese non è andato già a Vettori (che a lungo si è lamentato anche con toni durissimi sui social), ma il trentino ha trovato presto un avversario comunque temibile come è Kevin Holland. The Italian Dream riuscirà a farci ancora sognare? Solo la gabbia di Las Vegas ci darà il verdetto.

