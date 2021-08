Vhelade, Battiti Live/ “Uh La La” con Mydrama e un ritmo scatenato a Battiti Live

“Uh La La”: la collaborazione tra Vhelade e Mydrama

Oggi, 10 agosto, la nuova serata di Battiti Live avrà tra i suoi numerosi protagonisti anche la cantautrice Vhelade. Nata con il cognome Bale Mura, è figlia di padre zairese e madre sarda, ma è nata e cresciuta a Milano. Piace perché sa mescolare Sardegna e Zaire con doti vocali fuori dal comune e un’interpretazione che ammalia. La cantante è tornata in auge in tempi molto recenti grazie al duetto con la collega Mydrama in occasione del singolo Uh La La. Nel videoclip ufficiale del singolo, realizzato con la regia di Nikolaj Corradinov, le due artiste cantano e ballano in maniera sfrenata e sottolineano il loro desiderio di divertirsi senza confini. Mydrama cattura l’attenzione grazie a un timbro graffiante, mentre Vhelade mette ancora una volta in evidenza una voce fuori dal comune, in un mix intrigante tra lingua italiana e francese. Il ritmo della canzone si rivela molto affascinante e sembra destinato a essere tra i più ascoltati dell’estate in corso, grazie anche alla presenza di due autentici talenti della musica italiana.

Vhelade, lontana dai fari del gossip

L’artista Vhelade non ama stare al centro dei gossip e preferisce far parlare di sé grazie alla sua voce molto intrigante. Fin da giovanissima, non ha nascosto la sua grande passione per la musica studiando pianoforte, solfeggio e danza classica. La sua anima soul appassiona numerosi fan e lei è riuscita a svilupparla grazie alla collaborazione con una band gospel americana. L’ispirazione a Stevie Wonder si mescola con una certa passione per il pop di Michael Jackson. È grazie a Piero Chiambretti che Vhelade inizia a farsi conoscere a livello nazionale, fino a realizzare nel 2015 il primo singolo, Insieme, con Fabio Merigo. Dopo alcune esperienze da attrice, interpreta Sei bellissima di Loredana Bertè in un noto spot pubblicitario e continua a produrre nuovi singoli, fino all’uscita del primo album, Afrosarda, nel 2017.

Tornando a parlare di Vhelade, quest’ultima può contare su un serbatoio di 9500 follower sul proprio profilo di Instagram. Qui l’artista riesce a creare un filo diretto con i suoi aficionados e pubblica in maniera periodica foto importanti della sua vita, insieme alle persone a lei più care. Non mancano le dimostrazioni d’affetto e amicizia, oltre ad alcuni scatti sensuali. Il fascino italo-africano si nota tutto.

