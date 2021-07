VI PRESENTO I NOSTRI/ Su Italia 1 il film con riferimenti al film cult Il Padrino

Nel film – Vi presento i nostri – c’è qualche riferimento al film cult – Il Padrino – . La scena nella vasca piena di palline colorate dove Jack Byrne si muove sotto la superficie, fa riferimento alla pellicola – Lo Squalo – nella parte in cui il bambino è sul materassino e viene attaccato. Il film ha ottenuto diversi riconoscimenti: Ha vinto il Razzie Awards come “Peggior attrice non protagonista” Jessica Alba. Colin Baiocchi ha vinto il Young Artist Awards come “Migliore attore giovane non protagonista”. In Italia il film ha incassato nelle prime sei settimane di programmazione 4,9 milioni di euro e solo nel primo weekend 2,3 milioni di euro. Il film è sottotitolato in dieci lingue: inglese, francese , italiano, inglese per i non udenti, danese, norvegese, spagnolo, tedesco e olandese.

Al lupo! Al Lupo!/ Non va in onda. Su Rete 4 "I due carabinieri"

Vi presento i nostri, il film con Dustin Hoffman

Vi presento i nostri va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 1 luglio 2021, a partire dalle ore 21.25. Il cast è eccezionale: Robert De Niro (Jack Byrnes), Ben Stiller (Gaylord “Greg” Fotter), Blyte Danner (Dina Byrnes), Owen Wilson (Kevin Rawley), Dustin Hoffman (Bernard “Bernie” Fotter) e Barbra Streisand (Rosalind “Roz” Fotter). La regia è di Paul Weitz. É il sequel di altri due importanti film spiccatamente comici: – Ti presento i miei – uscito nel 2000 e – Mi presenti i tuoi – del 2004. Il film è distribuito da Universal/Paramount. All’inizio Dustin Hoffman viene escluso dal progetto, poi ritorna ad interpretare il ruolo del padre di Greg apparendo in scene aggiuntive girate a settembre 2010. Il film esce nelle sale a fine dicembre 2010, precisamente sei anni dopo l’uscita del secondo episodio.

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici/ Su Canale 5 il film con Patrik Ficht (1 luglio)

Vi presento i nostri, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Vi presento i nostri. Greg Fotter e Pam Byrnes sono felicemente sposati e sono genitori di due bambini. In occasione della festa di compleanno dei piccoli tutta la famiglia si riunisce al completo per i festeggiamenti. Quando nonno Jack rischia di morire per un infarto, la preoccupazione dell’uomo è trovare un erede che possa prendere il suo posto e diventare pastore della famiglia: la scelta ricade su Greg. A complicare la situazione ci pensa un ex pretendente di Pam che dopo molto tempo si fa vivo e l’avvenente tentatrice Andi Garcia, una rappresentante farmaceutica che vuole fare di Greg il testimonial di una pillola che cura la disfunzione erettile. Tra malintesi e situazioni imbarazzanti il povero Greg tenterà di consolidare la fiducia per guadagnarsi meritatamente il ruolo di padrino con il nome di “Don Fotter”, ma l’impresa sarà difficile perché lo spasimante Kevin giunge sempre in aiuto di Greg, tanto che Jack pensa che forse il suo successore potrebbe essere lui. Da qui prendono vita una serie di gag comiche e divertenti dove non mancano i doppi sensi e fraintendimenti imbarazzanti. Dopo tanti ripensamenti alla fine Jack ammette che Greg ha tutte le carte in regole per essere il “don Fotter”.

X Men l'inizio/ Streaming del film su Italia 1 sulla mutazione (oggi, 25 giugno 2021)

Video, il trailer del film “Vi presento i nostri”





© RIPRODUZIONE RISERVATA