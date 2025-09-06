Vi presento Joe Black è il celebre film con Brad Bitt nel ruolo della morte, in visita ad Anthony Hopkins. La regia è di Martin Brest

Vi presento Joe Black, film su Rete 4 diretto da Martin Brest

La prima serata di Rete 4 di sabato 6 settembre, alle ore 21.25, ha in programmazione il film drammatico e fantastico del 1998 dal titolo Vi presento Joe Black. Si tratta di una produzione di Martin Brest per Universal Pictures diretta dallo stesso Brest, reduce dal grande successo di Scent of a woman – Profumo di donna (1993), che valse l’Oscar ad Al Pacino, e autore di altre commedie riuscite come Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills con Eddie Murphy e Prima di mezzanotte con Robert De Niro. Il soggetto del film è tratto da un’opera teatrale italiana del 1923 di Alberto Casella, intitolato La morte in vacanza, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Bo Goodman (già penna di Scent of a woman). Le musiche sono di Thoman Newman, candidato per ben 15 volte all’Oscar che però non ha mai vinto, anche lui già autore della colonna sonora di Scent of a Woman.

Gli attori protagonisti del film sono Brad Pitt, già consacrato come sex-symbol mondiale, e Sir Anthony Hopkins, che per questo film è stato candidato ai Saturn Awards. Nel cast anche Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden e Jeffrey Tambor.

La trama del film Vi presento Joe Black: la morte si innamora della vita

Vi presento Joe Black ruota attorno alla figura di William “Bill” Parrish, un tycoon dei mass media che sta per compiere 60 anni. Will ha avuto tutto dalla vita ed è circondato dall’affetto delle sue due figlie Susan ed Allison. Quest’ultima si sta occupando dei preparativi per un party grandioso da realizzare nella tenuta di famiglia per festeggiare il papà, tuttavia Bill è in un momento delicato della sua vita, soprattutto professionale. C’è infatti un colosso dei mezzi di comunicazione che ha intenzione di inglobare la sua azienda snaturandone i valori di indipendenza e trasparenza per renderla più commerciale e soggetta al mainstream e Bill non è d’accordo, al contrario del suo braccio destro, Drew, ex fidanzato di Susan.

Un giorno si presenta a lui un bellissimo uomo misterioso che dice di volerlo seguire in tutto e per tutto. Si presenta come Joe Black e fa capire al magnate di essere la morte. Bill comprende così che non gli resta molto da vivere e così i due fanno un patto: ogni giorno passato insieme tarderà il momento della sua dipartita terrena. Ed ecco che Joe Black diventa parte integrante della vita di Bill, con grande stupore di tutti, soprattutto di Drew che pensa si tratti di un impostore che sta tentando di sviare Parrish negli affari.

Joe incontra Susan, che aveva già incrociato in una tavola calda prima che la morte si impossessasse del suo corpo, e i due si innamorano perdutamente con la grande disperazione di Bill che fa di tutto affinché Joe non si porti via anche la figlia anzitempo. Prima di portare a termine il suo compito, Joe riuscirà a mettere nel sacco Drew che in modo truffaldino aveva estromesso Bill dal consiglio d’amministrazione, ripristinando la leadership di Parrish e salvando così l’azienda, fino a quando arriva il giorno della festa di compleanno. Bill convincerà Joe a rinunciare alla figlia e i due si allontaneranno insieme su una collina. Sarà solo Joe a tornare indietro, questa volta come ragazzo della tavola calda che incontrerà nuovamente Susan…

